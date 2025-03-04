İçeride İcardi dışarıda Timur aranıyor

Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı 4'e inen Galatasaray'ı kalan haftalarda zorlu fikstür bekliyor. Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Samsun ve Göztepe deplasmanlarına çıkacak sarı-kırmızılı takım, lider olmasına rağmen taraftarına güven vermiyor. Mauro İcardi'nin yokluğu saha içinde hissediliyor ve Arjantinli yıldız kritik golleri dışında liderlik özelliğiyle aranıyor. Son dönemde Victor Osimhen ve Mario Lemina dışında takım içinde isyan eden oyuncu yok.

FLORYA'YA GİTMEK İSTEDİ Mİ?

İcardi gibi üst üste iki şampiyonlukta pay sahibi olan Erden Timur'un saha dışındaki boşluğu da bir türlü dolmadı. 3'e bölünen futbol yapılanmasında birlik sağlanmadı. Fenerbahçe'den Acun Ilıcalı ve jose Mourinho'nun açıklamalarına Okan Buruk cevap vermeye çalıştı. Hem konsantrasyonu bozulan hem de Timur sonrası yalnız kalan Buruk, Avrupa'daki başarısızlığa engel olamadı ve Süper Lig'de puan kayıpları başladı. Öte yandan eski yönetici Erden Timur'un Fenerbahçe maçından önce moral vermek için takımla buluşmak istediği ancak mevcut yönetimin buna yanıt vermediği iddiası sosyal medyada gündeme geldi. Fakat G.Saray yönetimi böyle isteğin ve talebin olmadığını belirtti.



DERBİ İÇİN GELDİ VE DÖNDÜ!

Mauro İcardi, F.Bahçe karşılaşması için yönetim tarafından geçtiğimiz hafta İstanbul'a davet edilmişti. Tangocu, Rams Park'a gelip maç öncesinde taraftarı selamlayıp birlikte tezahürat yaptı. Yıldız futbolcu sonrasında kız arkadaşı China Suarez ile birlikte İstanbul'u gezip fotoğraflar paylaşırken, önceki gün de İstanbul'dan ayrıldı...



BİR GÜN MOLA

GALATASARAY, dünü rejenerasyon çalışması yaparak geçirdi. Teknik direktör Okan Buruk, morali bozuk oyuncularına bir gün izin verdi. Sarıkırmızılı takım çarşamba günü Kemerburgaz'da toplanacak ve Alanyaspor maçı hazırlıklarına başlayacak.