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Giriş Tarihi: 17.7.2023

İflas eden tüccar...

İflas eden tüccar...

G.Saray Başkanı Özbek, 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurulması kararına, “Geçmişte Tahkim inceleyip karar vermiş, geri dönülmez” yanıtını verip, “İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış” dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avusturya kampında TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurulması kararına çok sert tepki gösterdi. "50 sene sonra eski defterleri karıştırmaya başladılar" diyen Özbek şöyle konuştu:
BENCE bunun değerlendirilecek tarafı yok. Neden yok, Milli Lig kurulduktan sonra alınan bu karar, bugüne kadar hiç kimsenin aklına gelmemiş, hiçbir federasyonun aklına gelmemiş komisyon kurup inceleyelim diye. O zaman olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Onların görüşlerinin hiç mi önemi yok?
BU kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış, ona benziyor. Geçmişte tahkim incelemiş, karar vermiş. Tahkim kararları geri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Geçmişte bu kararı alan TFF'nin yetkilileri değil miydi? Onlar konuyu incelemedi mi, bugün tekrar incelemeye gerek duyuldu.
FEDERASYONUN bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, 'Komisyon kuralım, inceleyelim' diyecek. Federasyon tarafından karar verilmiş, Tahkim tarafından karar verilmiş. Bunları nasıl yok sayıyorsun? Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğunu, geçmişteki çalışmalara nasıl ihanet içindeler onlar kendileri görsünler.

UÇAK SAYISINI SÖYLEYEMEM
Başkan Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili, "İcardi için çalışmamız sürüyor. Transfer sezonu daha devam ediyor. Uçak sayısını söylemek istemiyorum. En iyi takımı kuracağız" dedi.

1 GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN
Bu garabete hemen son verilmeli
Bükemediğin bileği öpeceksin. 1959 yılında başlayan profesyonel lig öncesi Fenerbahçe, en çok şampiyon olan takımdı ve geçmiş şampiyonluklarla ilgili tek kelime bile etmedi. Ne zaman Galatasaray yarışta öne geçti, Fenerbahçe rakibini yakalayamayacağını anladığı için amatör lig döneminde yakaladığı şampiyonlukları saydırmayı hedefliyor. TFF, komisyon kurarak aslında hem polemik yaratıyor hem de kaosa neden oluyor. Oysa 2002'de Tahkim Kurulu'nun aldığı bir karar var. Fenerbahçe yönetimi, kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için geçmiş şampiyonluklardan medet umuyor. Ben aklıselim Fenerbahçe taraftarının, yönetimiyle aynı zihniyette olduğunu düşünmüyorum. Üstelik gerçek bir araştırma yapılırsa Fenerbahçe zararlı çıkar. Çünkü Galatasaray yıldız olarak Fenerbahçe'nin çok daha önüne geçer. TFF bu garabete son vermeli ve komisyon fikrinden geri adım atmalıdır.

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İflas eden tüccar...
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