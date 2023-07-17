İflas eden tüccar...

G.Saray Başkanı Özbek, 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurulması kararına, “Geçmişte Tahkim inceleyip karar vermiş, geri dönülmez” yanıtını verip, “İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış” dedi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avusturya kampında TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurulması kararına çok sert tepki gösterdi. "50 sene sonra eski defterleri karıştırmayabaşladılar" diyen Özbekşöyle konuştu: BENCE bunun değerlendirilecek tarafı yok. Neden yok, MilliLig kurulduktan sonra alınanbu karar, bugüne kadar hiç kimseninaklına gelmemiş, hiçbir federasyonunaklına gelmemiş komisyonkurup inceleyelim diye. O zaman olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Onların görüşlerinin hiç mi önemi yok? BU kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış, ona benziyor. Geçmişte tahkim incelemiş,karar vermiş. Tahkim kararlarıgeri dönülmez. Ona da saygı duymuyoruz. Geçmişte bu kararı alan TFF'nin yetkilileri değil miydi? Onlarkonuyu incelemedi mi, bugüntekrar incelemeye gerek duyuldu. FEDERASYONUN bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, 'Komisyon kuralım, inceleyelim' diyecek. Federasyon tarafındankarar verilmiş, Tahkim tarafındankarar verilmiş. Bunları nasılyok sayıyorsun? Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün. Bu olayın ne kadar doğrune kadar yanlış olduğunu, geçmiştekiçalışmalara nasıl ihanet içindeleronlar kendileri görsünler.
UÇAK SAYISINI SÖYLEYEMEM
Başkan Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili, "İcardi için çalışmamız sürüyor. Transfer sezonu daha devam ediyor. Uçak sayısını söylemek istemiyorum. En iyi takımı kuracağız" dedi.
1 GÖRÜŞ: LEVENT TÜZEMEN
Bu garabete hemen son verilmeli
Bükemediğin bileği öpeceksin. 1959 yılında başlayan profesyonel lig öncesi Fenerbahçe, en çok şampiyon olan takımdı ve geçmiş şampiyonluklarla ilgili tek kelime bile etmedi. Ne zaman Galatasaray yarışta öne geçti, Fenerbahçe rakibini yakalayamayacağını anladığı için amatör lig döneminde yakaladığı şampiyonlukları saydırmayı hedefliyor. TFF, komisyon kurarakaslında hem polemik yaratıyor hemde kaosa neden oluyor. Oysa 2002'de Tahkim Kurulu'nun aldığı bir karar var. Fenerbahçe yönetimi, kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için geçmiş şampiyonluklardan medet umuyor. Ben aklıselim Fenerbahçe taraftarının, yönetimiyle aynı zihniyette olduğunu düşünmüyorum. Üstelik gerçek bir araştırma yapılırsaFenerbahçe zararlı çıkar. Çünkü Galatasaray yıldız olarak Fenerbahçe'nin çok daha önüne geçer. TFF bu garabete son vermeli ve komisyon fikrinden geri adım atmalıdır.