İflas eden tüccar...

alatasaray Başkanı Dursun Özbek, Avusturya kampında TFF'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için komisyon kurulması kararına çok sert tepki gösterdi.bunun değerlendirilecek tarafı yok.O zaman olayı inceleyenler, şampiyonlukları inceleyenler hiç mi bilgi sahibi değildi? Onların görüşlerinin hiç mi önemi yok?kararın yanlış olduğunu düşünüyorum. İflas eden tüccarlar eski defterleri karıştırırmış, ona benziyor.Geçmişte bu kararı alan TFF'nin yetkilileri değil miydi?bu kararının yanlış ve hatalı olduğu tartışmasız. Yarın birisinin aklına bir şey gelecek, 'Komisyon kuralım, inceleyelim' diyecek.Biz söyleyeceğimizi söyledik. Bundan sonra TFF düşünsün.Başkan Özbek, transfer çalışmalarıyla ilgili, "İcardi için çalışmamız sürüyor. Transfer sezonu daha devam ediyor. Uçak sayısını söylemek istemiyorum. En iyi takımı kuracağız" dedi.bileği öpeceksin. 1959 yılında başlayan profesyonel lig öncesi Fenerbahçe, en çok şampiyon olan takımdı ve geçmiş şampiyonluklarla ilgili tek kelime bile etmedi. Ne zaman Galatasaray yarışta öne geçti, Fenerbahçe rakibini yakalayamayacağını anladığı için amatör lig döneminde yakaladığı şampiyonlukları saydırmayı hedefliyor.Oysa 2002'de Tahkim Kurulu'nun aldığı bir karar var. Fenerbahçe yönetimi, kendi başarısızlıklarının üstünü örtmek için geçmiş şampiyonluklardan medet umuyor. Ben aklıselim Fenerbahçe taraftarının, yönetimiyle aynı zihniyette olduğunu düşünmüyorum.Çünkü Galatasaray yıldız olarak Fenerbahçe'nin çok daha önüne geçer. TFF bu garabete son vermeli ve komisyon fikrinden geri adım atmalıdır.