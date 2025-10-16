Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İkinci Yusuf Akçiçek vakası!
Giriş Tarihi: 16.10.2025

İkinci Yusuf Akçiçek vakası!

Sarı-kırmızılı kulüpten yetişen Yusuf’ta olduğu gibi Efe Fettahoğlu da rotasını Samandıra’ya kırdı. A takımla idmanlara çıkmaya başlayan 16 yaşındaki on numara, Arda Güler’e benzetiliyor

MEHMET ÖZCAN
İkinci Yusuf Akçiçek vakası!

Galatasaray altyapısından bir yıldız adayı daha Fenerbahçe'ye uçtu! Sarı-kırmızılı kulübün yetiştirdiği Yusuf Akçiçek'i sadece 1 sezon oynatarak 22 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a satan sarılacivertliler, Florya'dan kopan bir başka genci daha bünyesine katmıştı: Efe Fettahoğlu… 2009 doğumlu Efe, milli arada A takımla idmanlara çıkmaya başladı. Samandıra'da 'Yeni Arda Güler' yakıştırması yapılan 16 yaşındaki Efe, ağabeyi Arda gibi solak ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.

AĞABEYİ ETKILEDI
Efe'nin Galatasaray'da oynayan ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 sene önce sarı-kırmızılı kulüpten gönderilmişti. Bu karara sinirlenen Mustafa'nın, kardeşi Efe'yi Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırdığı ortaya çıktı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İkinci Yusuf Akçiçek vakası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz