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Giriş Tarihi: 10.07.2026

İlk aslan Ugochukwu

G.Saray bir süredir görüştüğü 22 yaşındaki Fransız orta saha için İngiliz temsilcisi Burnley ile her konuda anlaştı

İlk aslan Ugochukwu
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Transferin suskun takımı Galatasaray, orta saha takviyesi için gaza bastı. Sarı-kırmızılılar, daha önce de görüştüğü Fransız ön libero Lesley Ugochukwu'nun transferinde mutlu sona çok yaklaştı. İngiliz kulübü Burnley ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandığı ve işin resmi imzaya kaldığı bildirildi. Galatasaray'ın, 22 yaşındaki Fransız futbolcu için Burnley ile 2 milyon Euro kiralama artı 25 milyon Euro da satın alma opsiyonu ile el sıkıştığı öğrenildi. Ugochukwu, TFF'nin artı 10+4 kuralına da uyduğu için Okan Buruk çok istiyordu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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İlk aslan Ugochukwu
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