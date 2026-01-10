İlk golü atan kupaya koşar

Galatasaray 1, Fenerbahçe 11 senelik kupa hasretini bitirmek için sahaya çıkacak. Bir tarafta Cimbom'un başında 6'ncı kupasını kaldırmak isteyen Okan Buruk, diğer yanda takımıyla ilk şampiyonluğunu kazanmayı arzulayan Domenico Tedesco var. SABAH Spor, iki ekibin artı ve eksi yönlerini analiz etti.

FENERBAHÇE DAHA AZ YENİLDİ

2025-26 sezonunda Süper Lig'de namağlup devam eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda 1'er kez yenildi. Galatasaray, ligde 1, Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere 4 kez üzüldü.



KANARYA'NIN SAKATLARI 4 GOL DEMEK

Galatasaray'da sakat oyuncu bulunmazken F.Bahçe 3 ismin eksikliğini tabelada arayacak. Brown (3) ve Semedo (1) toplamda 4 gol kaydetti, Edson ise ağları henüz bulamadı.



ÖNE GEÇEN BIRAKMAZ

G.Saray, bu sezon tüm kulvarlarda 20 kez öne geçtiği maçlarda 18 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. F.Bahçe, 18 defa ilk golü atan taraf olurken sahadan 15 kez gülerek ayrıldı, 3 beraberlik elde etti.



DİREKLERİ DÖVDÜLER

Şanssızlık konusunda iki takım da birbiriyle yarışıyor. Galatasaray da Fenerbahçe de direğe 15'er kez takıldı. Aslan'da Barış Alper (4) ve Kanarya'da Asensio (2) başı çekiyor.



KANARYA KAFADAN AVLIYOR!

Gol çeşitliliğinde Fenerbahçe, kafayla ağları 7 kez sarsarken Galatasaray ise 4 gol atarak rakibinin gerisinde kaldı. Ceza sahası dışından Aslan 4, Kanarya 5 kez fileleri havalandırdı.



F.BAHÇE ORTADA COŞUYOR

Galatasaray, orta sahadan 5 gol verimliliği alırken aksine F.Bahçe 25 golle ligin en iyi takımı. Ağları 40 kez bulan Aslan'ın forvetleri bu değerde zirvede, Kanarya ise 20 ile ezeli rakibinin yarısında kaldı.



F.BAHÇE'NİN BELALISI İCARDİ

Mücadelede herkesin gözü Osimhen'in yokluğunda Mauro İcardi'de olacak. Aslan'ın 32 yaşındaki süper yıldızı, bu sezon ağları 10 kez havalandırdı.

Fenerbahçe'ye karşı 6 maçta boy gösteren İcardi, 3 gol atarken 1 de asist kaydetti.



MATADOR ASENSİO

Sakatlıktan yeni çıkan ve mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan Talisca'nın (14 gol, 3 asist) ardından F.Bahçe'nin en skoreri durumunda bulunan Matador Asensio, 20 maçta tabelayı 14 kez değiştirmeyi başardı. Ağları 9 defa bulurken 5 de asist gerçekleştirdi.



KALELER SAĞLAM ELLERDE

Tüm kulvarlada 57 gol atan Fenerbahçe, kalesini 11 kez gole kapattı. Ağları 52 kez sarsan Galatasaray ise filelerine 10 maçta duvar ördü. Uğurcan ve Ederson'a bugün büyük iş düşecek.



ASLAN HIZLI GİDİYOR!

Galatasaray, kontrataktan rakiplerini 7 kez avlayarak öne çıkarken bu şekilde sadece 1 gol yedi. Fenerbahçe ise geçiş oyunundan 4 gol bulurken ağlarını 2 kez düşürdü.