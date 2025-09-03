İlk tebrik Muslera’dan

Fernando Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaleci arayışına çıkan G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde liste teslim edilmesine kısa süre kala Türk futbol tarihinde bir Türk oyuncuya en çok ücreti vererek transferi gerçekleştirdi. Trabzonspor ve A Milli Takım'ın file bekçisi Uğurcan Çakır'ı KDV dahil 33 milyon Euro artı 3 milyon Euro bonuslar karşılığında kadrosuna katan sarıkırmızılılar, bu soruna da tarihi bir imza ile noktayı koydu. Uğurcan Çakır transferine ise en çok Fernando Muslera sevindi. Galatasaray'da oynadığı dönemde Uğurcan'dan övgüyle bahseden Muslera, transfer gerçekleşir gerçekleşmez milli kaleciye tebrik mesajı attı ve mutluluğunu paylaştı. Uruguaylı kaleci, daha önce Uğurcan'ın, kaval kemiği kırıldığı dönemde kendisini ilk arayan meslektaşı olduğunu açıklamıştı.





UĞURCAN İMZASIYLA TARİHE GEÇTİ

UĞURCANÇAKIR, Süper Lig içinde en yüksek bedelle takım değiştiren futbolcu ünvanını alırken Türk oyuncular arasında 27.5 milyon Euro ile tarihin en pahalı 4. transferi oldu. Zirvede 34 milyon Euro'ya Atletico Madrid'den Barcelona'ya giden Arda Turan, 2. sırada 30 milyon Euro'ya F.Bahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu ve 3. basamakta Feyenoord'dan Benfica'ya 29.7 milyon Euro ile imza atan Orkun Kökçü var.



SABAH SPOR MERAK EDİLEN İKİ ÖNEMLİ DETAYI AÇIKLIYOR!

UĞURCAN Çakır, 5 yıllık imza atarken bu sezon 110 milyon TL alacağı açıklandı. 2026-2027'de 120, 2027-2028'de 130, 2028-2029'da 140 ve 2029-2030'da da 150 milyon lira garanti ücret ödeneceği duyurulan oyuncunun ayrıca kolay bonuslarla 2 milyon Euro daha kazanma durumu olduğu öğrenildi. Trabzonspor'a verilecek + 3 milyon Euro bonusun içeriği de öğrenildi. Uğurcan eğen Avrupa kupalarında 1 karşılaşmaya çıkarsa Galatasaray, bordo-mavili kulübe 3 milyon Euro ödeyecek.

SPOR SERVİSİ



KAMPTA BÜYÜK DESTEK

A Milli Takım kampında Uğurcan Çakır'a yeni takım arkadaşlarından büyük destek vardı. Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı ve Barış Alper, yeni kalecileri ile sohbet edip başarı diledi.