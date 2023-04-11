İlk transfer Mertens!

Dries Mertens, sakatlık ya da kart cezası problemi yaşamazsamaçlarına ilk 11'de başlayacak. Sözleşmesinde 25 maça bağlı opsiyon bulunan Belçikalı yıldız, şu ana kadar 21 kez 11'de sahaya çıktı. Mertens, 4 karşılaşma sonra maç sayısı kriterini yerine getirmiş olacak ve sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzayacak.Nicolo Zaniolo ilk kez 11'de şans bulduğu Başakşehir maçında İcardi'ye asist yaptı. Ancak kupada yenen 3 golden Zaniolo da nasibini aldı. Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü. Kayserispor maçında Zaniolo yerine Rashica 11'e girecek.OKAN Buruk'un görevlendirdiği analiz ekibi, akredite olarak Karagümrük- Fenerbahçe maçını tribünde izledi. İki hafta sonra Karagümrük'ü konuk edecek, sarı-kırmızılı takım, rakiplerini A'dan Z'ye analiz etti.