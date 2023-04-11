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Giriş Tarihi: 11.4.2023

İlk transfer Mertens!

MEHMET ÖZCAN
İlk transfer Mertens!

Okan Buruk’un vazgeçilmez ismi, bir yıl daha imzaya hazırlanıyor

Dries Mertens, sakatlık ya da kart cezası problemi yaşamazsa Kayserispor, Alanyaspor, Karagümrük ve Beşiktaş maçlarına ilk 11'de başlayacak. Sözleşmesinde 25 maça bağlı opsiyon bulunan Belçikalı yıldız, şu ana kadar 21 kez 11'de sahaya çıktı. Mertens, 4 karşılaşma sonra maç sayısı kriterini yerine getirmiş olacak ve sözleşmesi otomatikman 1 yıl uzayacak. Teknik heyet ve yönetim, performansından memnun oldukları Mertens'in devam etmesini istiyor.

RASHICA 11'E ZANIOLO KULÜBEYE
Nicolo Zaniolo ilk kez 11'de şans bulduğu Başakşehir maçında İcardi'ye asist yaptı. Ancak kupada yenen 3 golden Zaniolo da nasibini aldı. Savunmaya yardım konusunda sınıfta kalan İtalyan yıldıza yine yedek kulübesinin yolu gözüktü. Kayserispor maçında Zaniolo yerine Rashica 11'e girecek.

KARAGÜMRÜK'E CANLI TAKIP
OKAN Buruk'un görevlendirdiği analiz ekibi, akredite olarak Karagümrük- Fenerbahçe maçını tribünde izledi. İki hafta sonra Karagümrük'ü konuk edecek, sarı-kırmızılı takım, rakiplerini A'dan Z'ye analiz etti.

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İlk transfer Mertens!
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