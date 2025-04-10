İmzanın bedeli 15 milyon euro!

Galatasaray'ı attığı gollerle lig ve kupada iddialı konuma taşıyan Victor Osimhen'in kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Napoli'ye 9 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, 66 milyon Euro'ya Osimhen'in bonservisini alma hakkına sahip. Nijeryalı forvet, geleceğiyle ilgili henüz karar vermedi ancak Avrupa'dan gelen teklifler karşısında maddi beklentisini masaya koydu: 15 milyon Euro. Napoli'de 9 milyon Euro'ya oynayan Osimhen'in yeni sezonda uzun süreli kontrat imzalayacağı takımdan talebi; yıllık 15 milyon Euro. Galatasaray'da en fazla ücret 10 milyon Euro ile Mauro İcardi'ye ödeniyor ve bu rakamın 4 milyon Euro'sunu başkan Dursun Özbek ve sponsorlar tamamlıyor.

TRANSFERDE ZORLU RAKİPLER VAR

İcardi'nin bir buçuk katı yıllık maliyeti olan Osimhen, kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı alırsa, sarıkırmızılı kulüp tüm şartlarını zorlayacak. Manchester United, Chelsea ve Arsenal'in gündeminde olan 26 yaşındaki oyuncuyu, Paris Saint-Germain ve Juventus da istiyor. Özellikle Juventus'un yıldız santrforu kadrosuna katmak konusunda çok kararlı olduğu belirtiliyor.