Giriş Tarihi: 18.02.2026

gol-1 asist ile maçın adamı olan Sara, rövanş için konsantrasyon uyarısı yapıp, “Zor bir maç olacak” dedi

Maçın adamı seçilen Gabriel Sara "Muhteşem bir mutluluk" dedi. "Harika bir galibiyet aldık" sözleriyle duygularını paylaşan oyuncunun röportajına Osimhen de çocuğu ile gelip katılırken Sara, "İnanılmaz bir gece, golüm için çok mutluyum. Rövanş da çok zor olacak. Avantajımız var ama dikkatli olmalıyız" ifadelerini kullandı.


SARA, SNEİJDER'İN İZİNDE!
GABRİEL Sara, Wesley Sneijder'in yolundan gidiyor... Hollandalı oyuncunun Nisan 2013'te Real Madrid maçındaki 1 gol, 1 asistlik performansının ardından grup/lig aşaması sonrası bunu başaran ilk isim oldu.

