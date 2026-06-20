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Giriş Tarihi: 20.06.2026

İsmail Kartal’a 102 puanlık mesaj!

İsmail Kartal’a 102 puanlık mesaj!
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G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, F.Bahçe'ye geri dönen İsmail Kartal'ın "2 şampiyonluğumu aldılar, bu tescillendi" sözlerine yanıt verdi. 99 puan vurgusu yapan Buruk, Mourinho ile yaşadığı problemi de yorumladı: "Bazen '99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz?' diyorlar, çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun. Mourinho'nun burnumu sıkması sonucu düşmem abartılı mıydı? Bence de abartılıydı. O beni yere düşürecek bir şey değildi ama nasıl futbolcu itildiğinde bir düşüşü vardır ya göstermek için, bu da öyle oldu." Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İSMAİL KARTAL #OKAN BURUK

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İsmail Kartal’a 102 puanlık mesaj!
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