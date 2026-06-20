İsmail Kartal’a 102 puanlık mesaj!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk
, F.Bahçe'ye geri dönen İsmail Kartal
'ın "2 şampiyonluğumu aldılar, bu tescillendi" sözlerine yanıt verdi. 99 puan vurgusu yapan Buruk, Mourinho ile yaşadığı problemi de yorumladı: "Bazen '99 puan almış takım nasıl şampiyon olamaz?' diyorlar, çünkü öbür takım 102 puan aldığı için olamıyorsun. Mourinho'nun burnumu sıkması sonucu düşmem abartılı mıydı? Bence de abartılıydı.
O beni yere düşürecek bir şey değildi ama nasıl futbolcu itildiğinde bir düşüşü vardır ya göstermek için, bu da öyle oldu."