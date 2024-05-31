İspanya’da gündem Kerem Aktürkoğlu

Lig döneminin kapanmasının ardından G.Saray'ın yıldızları da transferle gündemde. Aslan'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu için Real Sociedad kapıyı çalarken pazarlıklar da başladı. Yönetim 15 milyon Euro artı bonuslar isterken İspanyol ekibinin ardındanHer iki kulüp de Avrupa şampiyonası başlamadan işi bitirmek isterken sarıkırmızılılar ise eli güçlü taraf olarak kendi istediği bonservisten aşağıya inmiyor. İspanyol basını ise Kerem'in olası bir Real Sociedad transferi öncesinde oyuncuyu manşetlere taşıdı. El Mundo Deportivo, Kerem'in G.Saray kariyerine dair detaylar paylaşırkenifadelerine yer verdi.Barcelona ile 1 sezon daha kontratı olan İlkay Gündoğan'a G.Saray'ın teklif yaptığı iddiası hem Almanya hem de İspanya'da manşetlere çıktı. Oyuncunun G.Saray taraftarı olduğu bilgisi haberlerin en çarpıcı noktası olarak dikkat çekerken yıllık maliyetinin ise 10 milyon Euro olduğunun altı çiziliyor.Attığı 25 golle krallık tacını takan Mauro İcardi artık tatilin keyfini çıkarmaya başlıyor. Arjantinli oyuncu, İstanbul'da kutlamalarına nokta koyarak yoğun bir tatil fikstürüne giriyor. Yıldız golcünün eşi Wanda Nara sosyal medya hesabından tatil planlarını tek tek açıklarken İstanbul sonrası Milano'ya gideceklerini aktardı. Milano'nun ardından ise sırasıyla Roma, Londra, Arjantin, ABD ve İbiza turu yapacak olan İcardi ailesi sonrasında yeni sezon hazırlıkları için İstanbul'a geri dönecek.Önceki gün G.Saray'ın Kalamış Tesisleri'ne yönelik saldırı nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp suç duyurusunda bulundu. F.Bahçe'de başkan adayı Ali Koç'un toplantısı sırasında şampiyonluk kutlaması yapan G.Saraylılar ile bir grup sarı-lacivertli taraftar arasında olaylar yaşanmaştı. Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı şu açıklama ile suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu: "Kalamış tesislerimizde yaşanan olaylarla ilgili olarak kulübümüz, olaylara karışanlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Bu olaylara bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da karışanlara müsamaha gösterilmeyecektir. Süreç sonuna kadar, titizlikle takip edilecektir."