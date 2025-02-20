İstanbul’da kar alarmı

etkisini gösteren kar yağışı, taraftarının desteğiyle tarihi bir geri dönüşün peşinde olan Galatasaray'ın planlarını değiştirdi. Kemerburgaz'da yeni yapılan hibrit çimle kaplı zemini korumak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, bu yüzden AZ Alkmaar maçına yönelik son taktik çalışmayı Florya'ya aldırdı. RAMS Park'ta ise kar yağışına önlem olarak zemini koruma çalışmaları maç saatine kadar sürecek.Bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray yönetimi maçın oynanabilmesi için çeşitli önlemler aldı. Saha zemini branda ile kaplanacak.Yağışın maç saatinde artması durumunda mücadelenin ertelenme ihtimali var.