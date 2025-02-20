İstanbul’da kar alarmı

İstanbul'da
etkisini gösteren kar yağışı, taraftarının desteğiyle tarihi bir geri dönüşün peşinde olan Galatasaray'ın planlarını değiştirdi. Kemerburgaz'da yeni yapılan hibrit çimle kaplı zemini korumak isteyen sarı-kırmızılı kulüp, bu yüzden AZ Alkmaar maçına yönelik son taktik çalışmayı Florya'ya aldırdı. RAMS Park'ta ise kar yağışına önlem olarak zemini koruma çalışmaları maç saatine kadar sürecek. Ancak İstanbul'u etkisi altına alan Altay Kar Fırtınası, maçın oynanmasını tehlikeye sokabilir.
Bugün ve yarın yoğun kar yağışı beklenirken, Galatasaray yönetimi maçın oynanabilmesi için çeşitli önlemler aldı. Saha zemini branda ile kaplanacak. Kar küreme araçları saha kenarında hazır bekletilirken, ısıtma sistemleri ve ışıklar sürekli olarak aktif tutulacak.
Yağışın maç saatinde artması durumunda mücadelenin ertelenme ihtimali var. AZ Alkmaar takımı son çalışmasını sahanın kenarındaki suni çimde gerçekleştirdi.