İstanbul’da kemikleri kırıldı!

Juventus'un İstanbul'da aldığı ağır yenilgi, Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte manşetler:

Corriere dello Sport (İtalya): Spalletti'nin takımı Türkiye'de felaket bir yenilgi aldı.

La Gazzetta dello Sport (İtalya): Juventus yine kazanamadı ve İstanbul cehenneminden yıkılmış bir halde çıktı.

Tuttosport (İtalya): İstanbul'da felaket! Juventus için acı bir geceydi.

Ansa (İtalya): Juventus rüya gibi bir ilk yarı, kâbus gibi bir ikinci yarı oynadığı İstanbul'dan kırık kemiklerle döndü.



BBC (İngiltere): Galatasaray, Juventus'u nefes kesen bir mücadele sonunda geriden gelerek mağlup etti.

Bild (Almanya): Galatasaray, Juve'yi darmadağın etti.

Marca (İspanya): Galatasaray'ın beş golle aldığı farklı galibiyet, Juventus'u elenme tehlikesinin eşiğine getirdi.

L'Equipe (Fransa): Galatasaray ikinci yarıda Juventus'u alt etti.



KUPA 1'DE 6 GOLÜ VAR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde takımını sırtladı. Liverpool'un 1, Bodo/Glimt'in 2 ve Ajax'ın da 3 kez ağlarını sarsan Nijeryalı santrfor, kaydettiği 6 golle bu sezon takımının galibiyetlerinde önemli rol oynadı. Osimhen, ayrıca söz konusu takımlara karşı oynadığı 3 müsabakada da "maçın oyuncusu" seçildi.