İstanbul’da tek Ciro var!

Sarı-kırmızılıların bir sezon daha sözleşme uzattığı Dries Mertens, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Belçikalı oyuncu, İstanbul'a övgüler yağdırdığı röportajında İmmobile ile arasında geçen konuşmayı anlattı:
"İMMOBILE'YI
aradım. Kendisine Türkiye'de tek Ciro olduğunu ve sıraya girmesi gerektiğini anlattım...
Süper Lig'i seçen bir diğer harika forvet o.."
"BENİ
önemli hissettiren ve etrafımı güçlü oyuncularla saran bir kulüp buldum. İstanbul'da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Şehir çok büyük ve harika."
"EMEKLİ
olduktan sonra Napoli'ye döneceğim."