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Giriş Tarihi: 23.7.2024

İstanbul’da tek Ciro var!

Dries Mertens, oğlu Ciro hakkında Ciro İmmobile ile arasında geçen şakayı paylaştı

İstanbul’da tek Ciro var!
Sarı-kırmızılıların bir sezon daha sözleşme uzattığı Dries Mertens, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Belçikalı oyuncu, İstanbul'a övgüler yağdırdığı röportajında İmmobile ile arasında geçen konuşmayı anlattı:
"İMMOBILE'YI aradım. Kendisine Türkiye'de tek Ciro olduğunu ve sıraya girmesi gerektiğini anlattım... Süper Lig'i seçen bir diğer harika forvet o.."
"BENİ önemli hissettiren ve etrafımı güçlü oyuncularla saran bir kulüp buldum. İstanbul'da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Şehir çok büyük ve harika."
"EMEKLİ olduktan sonra Napoli'ye döneceğim."
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İstanbul’da tek Ciro var!
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