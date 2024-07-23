İstanbul’da tek Ciro var!

Sarı-kırmızılıların bir sezon daha sözleşme uzattığı Dries Mertens, İtalyan La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Belçikalı oyuncu, İstanbul'a övgüler yağdırdığı röportajında İmmobile ile arasında geçen konuşmayı anlattı:aradım. KendisineSüper Lig'i seçen bir diğer harika forvet o.."önemli hissettiren ve etrafımı güçlü oyuncularla saran bir kulüp buldum. İstanbul'da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Şehir çok büyük ve harika."olduktan sonra Napoli'ye döneceğim."