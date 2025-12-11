İşte yeni golcü!

G.Saray, kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Özellikle Osimhen'in, Afrika Kupası'na gidecek olması sarıkırmızılılarda endişe yaratıyor. Formsuz İcardi'ye güvenmeyen yönetim, ocak ayında yedek forvet transferi yapmak için düğmeye bastı. Milan'dan Santiago Gimenez'le ilgilenen Cimbom, alternatif isimlere de yöneldi ve Frankfurt'tan Elye Wahi gündeme geldi. Almanya'da beklenen çıkışı gösteremeyen 22 yaşındaki Fransız santrfor, 14 maçta 1 gol-3 asistlik performansa imza attı. Fildişi Sahili kökenli genç forvet, sarı-kırmızılı takımın ilgisine olumlu karşılık verdi. Wahi için satın alma opsiyonlu kiralama formülü devreye sokulacak

ELYE WAHİ EN İYİ 10 GENÇ ARASINDAYDI

ELYE Wahi, Caen altyapısından Montpellier'e giderken 2021'de A Takım'a yükseldi.

2022-23'TE Montpellier formasıyla ağları 19 kez sarsan oyuncu, Fransa Ligi'nde 20 yaşından önce en az 20 gol kaydeden ikinci futbolcu oldu.

İKİ senede 32 gol-9 asistlik performansıyla 30 milyon Euro'ya Lens'e gitti. 1 sezon sonra 27'ye Marsilya'nın yolunu tutarken aynı dönemin devre arasında 26'ya Eintracht Frankfurt'a transfer oldu. Almanya'da yıllık 3 milyon 770 bin Euro kazanıyor.

FİLDİŞİ Sahili asıllı olan Wahi, vatandaşı Didier Drogba'yı futbolda örnek alıyor.

FRANCE Football dergisi tarafından 2022-23'te Jude Bellingham, Gavi, Jamal Musiala'nın aralarında bulunduğu dünyanın en iyi 10 genç oyuncusu arasında gösterildi.