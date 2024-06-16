İtalyan işi!

Turnuvada, Avrupa dışındaki tek hoca olan Arnavutluk'un patronuNitekim Arnavutlar, henüz 23. saniyede Sassuolo'nun oyuncusu'nin attığı tarihi golle öne geçti. Mancini sonrası görevi devralan ve son Avrupa şampiyonu apoletiyle Almanya'ya gelen10 dakika sonra ustaca hazırlanmış korner organizasyonunda'nin kafasıyla skor dengelendi. 16'da isesağ ayağıyla gönderdiği uzaktan şutuyla sol alt köşeyi görüp tabelayı 2-1 yaptı. Şampiyonada 11. kez boy gösteren, iki de kupa kaldıran ve böyle turnuvaların havasını fazlasıyla soluyan Gök Maviler, tempoyu düşürdü.Bu ölüm grubuna İspanya'nın ardından İtalya da ayağını yere sağlam basarak başlamasını bildi...BÜLENT TİMURLENKgrubunun ilk maçlarında İtalyanların beklentisi neydi; iki büyük ispanya ve Hırvatistan berabere kalsın, biz de açılışı Arnavutluk galibiyetiyle yapalım.. Evdeki hesap çarşıya uymadı elbette. İspanya, Hırvatistan'ı rahat geçti... Bir de üstüne Arnavutlar'dan kupa tarihinin en erken golünü yediler. Bizimle oynadıkları hazırlık maçından sonra İtalya'nın dün 0-1'den geri dönüşündeBu ülke, kıtanın son şampiyonu, jenerasyonu değişti. Geçmişteki star seviyesindeki oyuncuların benzenleri yok. Ancak dün bize Arnavutluk ile beraber çok güzel maç izlettiler. İtalyan savunmasıArnavutluk'un 2-1 geriye düştükten sonra maçın sonuna kadar oyunun içinde kalması, bu ülkenin futbol gelişimi açısından çok önemli. İtalyanlar galibiyeti kutlarken muhtemelen eski usta santrforlarının kulaklarını çınlatacaklar.