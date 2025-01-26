Kadıköy’deki VAR’ı görelim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu hakem yönetiminden dert yandı. İkinci yarıya iyi başladıklarını ve gol de bulduklarını söyleyen deneyimli hoca sözlerini şöyle sürdürdü: "İkinci golümüz neden iptal oldu, anlamadık. Barış ofsayt değil. Abdülkerim'den ofsayt çizgisi değildi. Gol verilmesini bekliyorduk. Abdülkerim oyun içinde değildi, Barış'a yakın değildi. Gol beklentimiz vardı. Golümüz verilmedi. Son 2 haftanın hakem kararlarına bakınca; MHK yapısı değişti. Yabancı VAR hakemlerinin performansı düşük. Rakibimizin maçında da bunu net gördük. Gözümüz bu maçta, bu maçın hakeminde, VAR hakeminde olacak."

MUSLERA ADINA GÜZEL BİR GÜNDÜ

Takım savunması adına sevindiğini belirten Buruk, "İlk yarı durgunduk. Bir önceki maçın etkileri oldu. Yorgunluk, moral bozukluğu... Pozisyon vermedik, gol yememek önemliydi. Ahmed Kutucu ilk maçına çıktı. Ondan da beklentimiz çok yüksek. Muslera'nın yabancı oyuncu olarak bu rekoru kırması çok önemli. Takım arkadaşlarının desteği, son maçtan sonra bunu yaşamak, maçı gol yemeden kapatmak... Muslera adına güzel bir gündü" şeklinde konuştu.





'ÖNEMLI ISIMLER ALACAĞIZ'

OKAN Buruk, transferler hakkında ise şunları söyledi: "Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onun için teklif yaptık. Lyon formda bir takım değil. Formda olmayan takımların oyuncularının performansları değişebiliyor. Sıradan değil önemli oyuncular almak istiyoruz. Maddi anlamda bir sorunumuz yok. Kadromuzu güçlendireceğiz. Ajax maçı için değil, bir sonraki maç olan Gaziantep deplasmanında daha iyi bir kadroyla olmamız muhtemel. Transferler en kısa zamanda sona erecektir."



KUTUCU 'SAHADA KALSIN' DİYE HER ŞEYİ YAPTI!

KONYASPOR Teknik Direktörü Recep Uçar maç sonu hakemi eleştirdi: "Ben geldiğimden beri renk, forma ayrımı yapmadan söylüyorum. Griler hiç lehime çalınmıyor. Hep aynı fikirdeyim. Siz de şahitsiniz. Ahmed Kutucu hayırlı uğurlu olsun, hakem sahada kalması için mücadele etti, becerdi. Bazı pozisyonlar var. Değerlendirilmesi lazım. Oyunun konuşulması gereken bir maç, farkındayım. 2 hafta önce yaptığım tespitin arkasındayım. Başka bir detay daha vereyim, eğer biz bugün maçı 1-1 yapsak 6 dakika uzatma verilen maçta, sakatlık oldu 1-1,5 dakika. Top toplayıcıdan dolayı kriz yaşadık 1-1,5 dakika. Oynanan süre 51 saniye. Baskı altında kaldıkları için Halil Hoca da maçı bir an önce bitirmek istedi."

SAĞ BEKE EMERSON ROYAL YERİNE WALKER-PETERS!

Milan'dan Emerson Royal'ı kiralamaya çalışan Galatasaray, Brezilyalı futbolcunun sakatlanması üzerine alternatiflere yöneldi. Premier Lig ekibi Southampton'ın 27 yaşındaki sağ beki Kyle Walker-Peters ile ilgilenen sarı-kırmızılı kulüp, teklif yapmaya hazırlanıyor. Sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmayan Peters dün Newcastle'a karşı ilk 11'de sahaya çıktı. Galatasaray, tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Bu sezon 21 maçta süre bulan Walker-Peters, 2 asist katkısında bulundu.



ZİYECH AL NASR'A

G.Saray'dan ayrılması beklenen Hakim Ziyech, kendine kulüp aramaya devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Nasr, Faslı oyuncuyla yakından ilgileniyor. Al Nasr Teknik Direktörü Schreuder, Ajax ve Twente'de çalıştığı Ziyech'i kadrosunda görmek istiyor.