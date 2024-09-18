Kadıköy’e lider geliyorum

Maçın açılış golünü kaydeden Barış Alper, çıkışına devam ediyor. Milli oyuncu, kariyerinde ilk kez üst üste 4 lig maçında da gol atmayı başardı. Bu sezon 4 gol kaydeden Barış Alper Yılmaz, Bodrum FK, Samsunspor, Alanyaspor, Hatayspor, Gaziantep FK ile aynı gol sayısına ulaştı. Başarılı futbolcu ayrıca; Çaykur Rizespor (3), Kayserispor (3) ve Trabzonspor'u (1) geçti.Geçen sezonu Leicester City'de geçiren Yunus Akgün dün sahaya ilk 11'de çıkarken uzun bir aradan sonra golü hatırladı. Sarı-kırmızılı forma ile en son 28 Ocak 2023'te Giresun maçında ağları bulan Yunus, 599 gün sonra gol atarken, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun 'Harry Potter' sevincini yaptı. Aktürkoğlu da sosyal medyadan "Aslan kardeşim" mesajı ile destek oldu.Sarı-kırmızılı taraftarlar maçtan sonra oyuncuları tribüne çağırdı. Karşılıklı yapılan tezahüratların ardından takımı Kadıköy'e uğurlayan futbolseverler, derbi galibiyeti istedi.