Kahve keyfi artık Cafe il Gala’da

Galatasaray Kulübü'nün aylık olağan toplantısı dün Galatasaray Lisesi'nde yapıldı. Başkan Dursun Özbek burada yaptığı konuşmada transfer döneminde yaşanan gecikme nedeniyle yapılan eleştirilere yanıt verirken önemli projeleri anlattı. Özbek, kulübün kafe projesi "Cafe il Gala"nın kendileri için çok önemli olduğunu aktararak "Birinci projeyi Mecidiyeköy'de açıyoruz. Mecidiyeköy'deki binamıza çok yakın olacak. Projenin inşaatına başlayacağız. İnşallah en kısa sürede 'Cafe il Gala' tesisimizi açacağız. Mecidiyeköy, bizim önemli merkezlerimizden bir tanesi. Bizim için bir diğer önemli yer de Beyoğlu. İstiklal Caddesi'nde bir mağazanın peşindeyiz. İkinci mağazayı da orada açacağız. Hedefimiz, 10 tane 'Cafe il Gala' mağazasına sahip olmak. Sonra Türkiye ve yurt dışı çapında 'franchise' vererek gelir elde etmeyi istiyoruz" diye konuştu.

YÜZYILIN PROJESİ TÜM HIZIYLA İLERLİYOR

Başkan Özbek, kulübün gayrimenkul ve tesis projeleri hakkında da bilgi verdi. Aslantepe projesinin 10 yıl içinde kendisini amorti edecek bir yatırım olduğunu belirtirken, yaklaşık üç yıllık sürecin geride kaldığını ve kalan nakit akışı ile finansmanla projeyi bir an önce tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Leo Residences projesinde daire teslimlerinin sürdüğünü aktaran Özbek, Aslantepe'de 62 dönüm üzerindeki spor kompleksini ise G.Saray'ın "yüzyılının projesi" olarak nitelendirdi. Kompleksin olimpik sporların tamamına hizmet edecek şekilde planlandığını belirtti.

TRANSFERLER GEÇ OLUNCA 50 MİLYON EURO KÂR ETTİK!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek transfer döneminde yaşanan gecikme nedeniyle yapılan eleştirilere de yanıt verdi: "Takımın eksiklerini en iyi tamamlayacak transferleri yapmak ve finansman olarak Galatasaray'ı zora sokmayacak bir yapının peşinde koştuk. Aynı transferleri temmuz ayının başında veya ortasında yapsaydık, aradaki fark yaklaşık 50 milyon Euro civarında olurdu. Sezon başındaki bonservis rakamı ile bizim yaptığımız bonservis rakamı arasında yarı yarıya fark var. Geçen sezonu üst üste 4. şampiyonluğumuz ile tamamladık, 26. şampiyonluğumuza ulaştık. Biz Galatasaray olarak hiçbir zaman kazandığımız başarılarla yetinmedik. Her zaman daha iyisini hedefledik. Bu sezon da hedefimiz üst üste 5. kez şampiyon olmak, 27. şampiyonluğumuza ulaşmak ve Avrupa'da G.Saray'ın adına yakışan başarılar elde etmek olacaktır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör