Kalede ‘Güvenç’ verdi

Muslera'nınAvrupa'daki cezası nedeniyle dün kaleyi Günay Güvenç korudu. 33 yaşındaki file bekçisi, kalesine isabet eden 5 şutun 4'ünü kurtardı. 45+1'de savunma arkasına sarkan Konstantelias, kaleciyle karşı karşıya kaldı.Tecrübeli eldiven maçın ardından da "Muslera gibi bir kaleciyle çalışmaktan çok mutluyum. Ondan çok şey öğreniyorum.Formayı özlüyorum, maç oynamak, kendimi göstermek istiyorum. Önümde Muslera gibi bir isim var. Kendimi hazır tutmalıyım. Ben elimden geleni yapıyorum" dedi.Galatasaray Futbol A Takımı Medya ve İletişim Yöneticisi Coşkun Gülbahar, Mourinho'nun basın toplantısı için 70 dakika beklediği yönündeki sözlerine cevap verdi. Gülbahar açıklamasında, "Hocamızı röportaja götürmek için yayıncı kuruluş temsilcileriyle görüştüğümde, "Fenerbahçe henüz oyuncularını getirmedi. Onlar bittikten sonra hocayı alabiliriz" demeleri nedeniyle flaş röportaja katılma süremiz gecikmiş, flaş röportajın hemen ardından basın toplantısına geçilmiştir. Basın toplantısı için süre sınırı her bir kulüp için 20 dakikadır. Ancak o gün toplantımız 14 dakika sürmüştür. Kendi oyuncularının röportaja geç gitmesi nedeniyle rakip takım teknik direktörünün basın toplantısına katılımı gecikmiştir" ifadelerini kullandı.Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın gündemine giren Nicola Zalewski'nin alınamaması sonrası çok eleştirilen ve 13 Eylül'de sosyal medyadan istifa kararı aldığını duyuran Cenk Ergün'de süreç resmileşti. Başkan Dursun Özbek'in,dediği Ergün'ün istifası dün kabul edildi. Kulüpten yapılan açıklamada.denildi.