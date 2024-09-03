Kanat operasyonu Kostic&Arias

TETE, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'na veda eden, Ziyech'ten vazgeçmek üzere olan Galatasaray, kanatlara takviye için de düğmeye bastı. Aslan, bu doğrultuda Fluminense'den Jhon Arias ile görüşmelere başladı.Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcu için bütün şartlarını zorluyor. Aslan'ın radarına giren diğer isim ise Filip Kostic... Orta sahanın solunda oynayan 31 yaşındaki Sırp oyuncu, geçen sezonun başında E.Frankfurt'tan 24 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olmuştu.İngiltere maçında sahada yer alırken bağ sakatlığı nedeniyle Slovenya ve Danimarka maçlarında forma giyemedi. G.Saray, bonservis ödemeden bu oyuncuyu almak için de temaslarını sürdürüyor.