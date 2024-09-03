Kanat operasyonu Kostic&Arias

TETE, Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'na veda eden, Ziyech'ten vazgeçmek üzere olan Galatasaray, kanatlara takviye için de düğmeye bastı. Aslan, bu doğrultuda Fluminense'den Jhon Arias ile görüşmelere başladı. Hem sağ hem de sol kanatta oynayabilen 26 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu için milli takımdan arkadaşı Davinson Sanchez de olumlu rapor verdi.
Sarı-kırmızılılar, tecrübeli futbolcu için bütün şartlarını zorluyor. Aslan'ın radarına giren diğer isim ise Filip Kostic... Orta sahanın solunda oynayan 31 yaşındaki Sırp oyuncu, geçen sezonun başında E.Frankfurt'tan 24 milyon Euro'ya Juventus'a transfer olmuştu. Sırbistan Milli Takımı ile EURO 2024'te sahada olan milli futbolcu,
İngiltere maçında sahada yer alırken bağ sakatlığı nedeniyle Slovenya ve Danimarka maçlarında forma giyemedi. G.Saray, bonservis ödemeden bu oyuncuyu almak için de temaslarını sürdürüyor.