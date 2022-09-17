Kayseri dört köşe, Hatay dipte

SÜPER Lig'de dün Yukatel Kayserispor, bu sezon hiç galibiyeti olmayan Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi. Mücadelenin 2. dakikasında Lobjanidze'nin eline çarpan top, VAR uyarısıyla penaltı olarak değerlendirildi. Atışı kullanan44'te rakiplerinden bir bir sıyrılan Thiam, kalecinin yanından topu Miguel Cardoso'ya verdi.skoru 2-0'a getirdi.farkı 3'e çıkardı. 90'da Falette, penaltıya neden olup direkt kırmızı kart görürken,Sarı-kırmızılılar bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Hatayspor ise son sıraya demir attı.