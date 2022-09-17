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Giriş Tarihi: 17.9.2022

Kayseri dört köşe, Hatay dipte

Kayseri dört köşe, Hatay dipte
SÜPER Lig'de dün Yukatel Kayserispor, bu sezon hiç galibiyeti olmayan Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi. Mücadelenin 2. dakikasında Lobjanidze'nin eline çarpan top, VAR uyarısıyla penaltı olarak değerlendirildi. Atışı kullanan Mensah, ağları sarsarak Kayseri'yi öne geçirdi. 44'te rakiplerinden bir bir sıyrılan Thiam, kalecinin yanından topu Miguel Cardoso'ya verdi. Portekizli futbolcu da gelişine vurarak skoru 2-0'a getirdi. 84'te oyuna giren Bertolacci, 87'de fileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. 90'da Falette, penaltıya neden olup direkt kırmızı kart görürken, beyaz noktadan Gavranovic golünü atıp sonucu belirledi: 4-0. Sarı-kırmızılılar bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Hatayspor ise son sıraya demir attı.

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Kayseri dört köşe, Hatay dipte
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