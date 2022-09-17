Kayseri dört köşe, Hatay dipte

SÜPER Lig'de dün Yukatel Kayserispor, bu sezon hiç galibiyeti olmayan Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi. Mücadelenin 2. dakikasında Lobjanidze'nin eline çarpan top, VAR uyarısıyla penaltı olarak değerlendirildi. Atışı kullanan Mensah, ağları sarsarakKayseri'yi öne geçirdi. 44'te rakiplerinden bir bir sıyrılan Thiam, kalecinin yanından topu Miguel Cardoso'ya verdi. Portekizli futbolcuda gelişine vurarak skoru 2-0'a getirdi. 84'te oyuna giren Bertolacci, 87'defileleri havalandırarak farkı 3'e çıkardı. 90'da Falette, penaltıya neden olup direkt kırmızı kart görürken, beyaz noktadanGavranovic golünü atıp sonucubelirledi: 4-0. Sarı-kırmızılılar bu sezonki ilk deplasman galibiyetini aldı. Hatayspor ise son sıraya demir attı.