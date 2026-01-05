Kefili Torreira

Galatasaray, ara transfer döneminde 3-4 takviye yapmayı planlıyor. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi halinde UEFA listesinde 3 değişiklik hakkı bulunan sarı-kırmızılılar, hücum hattına fırsat hamlesi kovalayacak. Ancak öncelik defansif orta sahaya verildi. Listenin ilk sırasındaki isim Manchester United'dan Manuel Ugarte... Galatasaray'dan Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'ndan 24 yaşındaki arkadaşına kefil olmuş durumda. İngiliz devi, futbolcusu için 30 milyon Euro bonservis istedi ve kiralama formülünü zorunlu satın alma maddesiyle kabul edebileceğini bildirdi. Bu maliyeti Şampiyonlar Ligi'ndeki durumu kesinleşmeden üstlenmek istemeyen Aslan, Atletico Madrid ve Manchester City maçlarının sonucunu bekliyor.



FRATTESİ DE LİSTEYE GİRDİLİ

G.SARAY, Manchester United'tan Manuel Ugarte'nin yanı sıra İnter forması giyen Davide Frattesi'yi de listeye dahil etti. Aslan, 26 yaşındaki orta sahaya 35 milyon Euro'luk bir paket hazırladı. Bu yaz oynanacak 2026 Dünya Kupası'nda İtalya'nın kadrosunda olmak isteyen Frattesi'ye G.Saray, 5 milyon Euro kiralama artı 30 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Çizme ekibi, opsiyonunun zorunlu olmasını isterken Aslan buna yanaşmıyor.