Kemerburgaz’da ‘Barış’ sağlandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz sürecine dahil olmama kararı aldı. Milli futbolcunun bire bir diyalog kurma isteğine olumlu dönüş yapmayan Özbek, krizi çözme görevini Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'ya vermişti.
Teknik direktör Okan Buruk da Kayseri maçından sonra yaptığı açıklamada, "Barış bizim için çok değerli, önemli, özel bir oyuncu. Benim onda emeğim çok, onun Galatasaray'da emeği çok. Genç bir oyuncu, hata da yapabilir. Barış'a sarılmamız gerekiyor"
diyerek ilk adımı atmıştı. Geçen hafta antrenmanlara çıkmayan ve Suudi Adabistan ekibi NEOM'a transfer olmak isteyen yıldız oyuncu, hocası Buruk'un çağrısına kulak verdi. Barış Alper dün Kemerburgaz'a vaktinde gelerek antrenmana katıldı. Milli futbolcuda kadro dışı söz konusu olmazken Barış'ın özür dilemesi bekleniyor.