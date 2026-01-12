Kolları sıvadı!

Transfer sürecinde özellikle 21 Ocak'ta Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçının sonucuna göre vites yükseltmeyi planlayan G.Saray yönetiminin planları değişti. Süper Kupa'daki yenilgi sonrasında özellikle F.Bahçe'nin iki transferini ilk 11'de kullanıp fayda sağlaması sonrasında G.Saray da hamlelerini daha erkene çekme kararı aldı. Özellikle orta sahaya yapılacak takviyeyi ilk sıraya koyan Galatasaray, PSG forması giyen Fabian Ruiz için temaslarını sıklaştıracak.

İspanyol oyuncuda beklenen sonucun çıkmaması durumunda ise bir yandan Manchester United'tan Ugarte bir yandan da Villarreal'den Pape Gueye temaslarına hız verilecek. Aslan, kanat bölgesine de oyuncu takviyesinin peşine düşecek. Özellikle Barış Alper ve Sane ile rekabete girebilecek genç bir futbolcu için hamle yapılacak.