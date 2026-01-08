Kral ikili aslan’ın yarısı!

Süper Lig'de geçen iki sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro İcardi ve Victor Osimhen, kaldığı yerden devam ediyor. Golleriyle Aslan'ı şampiyonluğa taşıyan kral ikili, bu sezon da takımın skor yükünü sırtladı.Diğer 24 resmi maçın hepsinde bu ikiliden en az 1'i kadrodaydı ve süre aldı. Galatasaray bu 24 maçta 49 kez ağları sarsarken gollerin yüzde 46'sında Osimhen-İcardi ikilisinin imzası bulunuyor. Sezon ortasında Osimhen 12 gol, İcardi 10 gol-1 asiste ulaştı. Toplam 23 kez tabelayı değiştiren muhteşem ikili, rakiplerin korkulu rüyası.