Kralım çok yaşa

Türk futbol tarihinin 75 milyon Euro ile en çok bonservis ödenen futbolcusu olan Victor Osimhen, parasının hakkını verdi. Geçen dönem kazanılan şampiyonluğa imzasını atan Maskeli Kral, bu sezon da adından söz ettirdi. Sahada canla başla mücadele eden Osimhen, sakatlığı ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle 10'dan fazla maç kaçırmasına rağmen hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde maksimum performansla oynadı.



İşte detaylar:

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde ağları 22 defa sarsıp 8 asist yapan Osimhen, tabelayı 30 kez değiştirdi.

Takım arkadaşlarına verdiği 8 gol pasıyla kariyerinin asist rekoruna imza attı.

Bu sezon ligde ve Devler Ligi'nde rakip olduğu 26 takımın 15'ine gol ve asist kaydetti. İki kulvarda toplamda doğrudan 17 puan kazandırırken Devler Arenası'nda ise son 16'ya çıkardı.

Maç başına 0.91'lik gol katkısı ve 85.5 dakikada bir değiştirdiği tabela performansıyla farkını gösterdi.

Aslan'ın süper yıldızı, her iki kulvarda bu sezon 17.6 milyon Euro (945 milyon TL) kazandırdı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda ederken Osimhen bu sezon dev turnuvada en çok maçın oyuncusu ödülünü (4) alan futbolcu oldu.

İki sezonda toplamda 43 puan getirirken ligde 31, Devler Ligi gruplarında 12 puan kazandırdı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!