Kuzu postuna bürünmüş kurtlar!

Murat Özbostan sordu Levent Tüzemen cevapladı



Buruk'a ağır eleştiriler var. Özellikle sosyal medyada Buruk'a karşı operasyon başlatıldığını düşünenler çoğunlukta. Perde arkasında yaşananları anlatır mısınız?

SÜPER Kupa'da F.Bahçe'ye yenilmek, ardından G.Antep ile berabere kalmak bir anda Okan Buruk'u, futbolcuları ve yönetimi hedef tahtasına koydu. G.Saray'da kaostan beslenen bir grup, özellikle geçmişten Dursun Özbek'le hesabı olanlar iki maçı bahane ederek eleştiri yağmuruna tutuyorlar. Sosyal medyada eleştirilerden beslenen, G.Saraylı oldukları tartışılanlar yangına odun atıyor.

G.Saray, 3 yıldır Okan Buruk'la şampiyon olup rekorlar kırıyor. G.Saray üzerine oynanan oyunlar, Bebek Otel ile ilişki kurulmaya çalışılan Okan Buruk, psikolojik olarak da gerilim yaşayabilir. Ancak sosyal medya trolleri hatta rakip taraftarların oluşturduğu kuzu postuna bürünmüş kurt hesaplar, Okan Buruk'a karşı bir cephe almaya ve G.Saray ile yollarını ayırması için uğraş veriyor. Neden mi? Bakın 3 büyük kulübe; 3 senede kaç teknik direktör değiştirmişler! Hatanın kendisinde olduğunu kabul etmeyenler, çözümü başkalarının huzurunu bozmakta bulurmuş…



BURUK GİTMEZ TERİM GELMEZ! HUZURSUZLUK ÇIKARMAYIN

Okan Buruk yerine Fatih Terim'in adı geçiyor. Sizin kulağınıza gelenler ne?

FATIH Terim ile geçmişte kavgaları olanlar hatta hâlâ mahkemesi devam edenler, yalakalık yapmak adına 'Buruk gitsin, Terim gelsin' sloganı atıyorlar. Ama inandırıcı değiller! Çünkü bu insanlar, o davaların kapanması adına çözüm üretmek için araya kimleri soktular! Ama Terim asla geri adım atmadı. Şimdi G.Saray'ın efsanesi Terim ile oyuncu ve hoca olarak başarılar yakalayan Buruk'u, G.Saray'ı huzursuz etmek için karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Ne Okan Buruk'un gideceği ne de Fatih Terim'in geleceği var! Havanda su dövsünler.



BU İSME GEÇİT VERMEM!



Dursun Özbek hedefte… Kulübü, dışarıdan bazı isimlerle yönettiği iddia ediliyor… Başkanı devirmek mi istiyorlar, amaç ne?

SALI günü, çok özel bir yemekteydim. G.Saray'ı iyi bilen, seçimlerin nabzını tutanlarla görüş alışverişinde bulundum. Büyük ihtimalle seçimde Dursun başkan, liste yaparken yeni isimlerle yola çıkacak. Dursun başkanın ilk döneminde Cenk Ergün ve Mehmet Özbek transferlerde ortak hareket etmiş, kurulan takım ile Mustafa Cengiz 2 yıl şampiyon olmuştu. Bu ikiliye katılmam. Ama Cenk Ergün akıl verirse 'hayır' demem. Ancak ben de dahil camia, Serdar Güzelaydın'dan rahatsız. Monaco'da iki resmini gördüm. Birinde el işareti yapıyor, öbüründe yöneticilerin arkasında oturup camiaya mesaj veriyor: "Bakın ben başkana ne kadar yakınım!" Güzelaydın, gelecekte ne Sportif AŞ'de ne yönetimde yer alabilir. G.Saray camiası bu isme geçit vermez. Ben de her türlü eleştiriyi yapar, geçit vermeyenler arasında yerimi alırım. Dursun başkanın da camianın bu hassasiyetine kayıtsız kalmayacağını düşünüyorum.



FABRİKA AYARLARINA HEMEN GERİ DÖNECEKTİR



A.Madrid ile G.Saray adeta final oynayacak. Liverpool ruhunu görebilecek miyiz? Osimhen'in dönüşü takımı etkiler mi?

OSIMHEN'IN dönüşü G.Saray'ı olumlu etkiler. İlk idmanda sahanın neşe kaynağı oldu. Osimhen arkadaşlarını, onlar da Osimhen'i çok özlemiş. G.Saray, Liverpool maçında kompakt futbolu takım halinde mükemmel uygulamış, savunmayı birlikte yapan takım, geniş alan da bırakmadı. Atletico maçı da Liverpool kadar önemlidir. Topu rakibe bırakıp dikkatli, ciddi oyun sergilemeli. Özellikle kenarlarda faul yapmamaya özen göstermeli. Hedef; kazanamıyorsan kaybetmemek olmalı. 1 puan G.Saray'ın fabrika ayarlarına dönmesini sağlar.



ELEŞTİRİLME NEDENİ F.BAHÇE



G.Sa-ray'ın neden transfer yapmadığı tartışılıyor. Suçlu mu aramalıyız yoksa yönetim, A.Madrid maçı sonucunu mu bekliyor?

G.SARAY'IN bu kadar eleştirilmesinin baş nedeni Fenerbahçe... Ali Koç'un başkanlığında gündem hep Fenerbahçe'ydi. Ali bey, kafayı G.Saray'a takmıştı. Sosyal medyadan kulüp açıklama yapıyor, divan toplantılarında görüntülerle hakemleri, Galatasaray'ı, MHK'yi, yazarları, TFF başkanını suçluyordu. 'Gördüğünüz yerde hakemleri taciz edin' diye açıklama yapmıştı. İsmail Kartal ile RAMS Park'ta kazandıkları maç sonrası stada baskın yapmıştı. Saran ve yönetimi polemik yaratmıyor. Alanya maçı sonrası Ali Gürbüz, "Bir maç kazandık, biz maç maç gidiyoruz" açıklamasında bulundu. Ali bey döneminde medyaya Fenerbahçe, açıklamaları ile hakim olurken Galatasaray bu polemiklerin dışında kalıyordu. Şimdi rakibinin sessizliği, Galatasaray'ın daha fazla ön plana çıkmasına neden oldu. Fenerbahçe'nin yeni yönetimi ile gündemi yeniden Fenerbahçe oldu. Ali Koç döneminde gündem Galatasaray'dı.