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Giriş Tarihi: 27.07.2026

Leao için kapıyı çaldılar

Leao için kapıyı çaldılar
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Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir iddia geldi. Ünlü gazeteci Gianluca Di Marzio, sarı-kırmızılı ekibin Rafael Leao için kulübü Milan'a teklif yaptığını yazdı. Fenerbahçe'nin de 27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla ilgilendiği ve astronomik ücret önerdiği belirtilmiş ancak sarılacivertli kulüp, bu haberleri yalanlamıştı. İddiaya göre;Galatasaray, Milan'a satın alma opsiyonlukiralama teklifini iletti. Ancak İtalyan ekibi, oyuncuyu kiralamayı düşünmüyor ve bonservisiyle satmak istiyor. Milan'dan ayrılması beklenen Leao, geçen sezon 31 müsabakada forma giyerken 10 gol atıp, 3 asist yaptı. Ayrıca Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda 5 maçta 1 gol-1 asistlik performans sergiledi.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#RAFAEL LEAO #GALATASARAY

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Leao için kapıyı çaldılar
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