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Giriş Tarihi: 27.08.2026

Leao son düzlükte

27 yaşındaki sol kanat oyuncusuyla el sıkışan sarı-kırmızılılar, Milan ile de 45 milyon Euro bonservis üzerinden anlaşma sağladı. Taraflar ödeme planı konusunda görüşüyor, transfer olumlu şekilde tamamlanmak üzere

ERHAN UZUNER
Leao son düzlükte
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Galatasaray transferde bombayı patlatmaya çok yaklaştı… Solkanat ve yedek santrfor içinkaliteli isimlerle görüşensarı-kırmızılılar, RafaelLeao ile anlaşma sağladı. Milan'da forma giyen ve sakatlığını atlatarak takımla idmanlara başlayan 27 yaşındaki futbolcu ile maaş ve sözleşme şartları konusunda el sıkışıldı. Ardından İtalyankulübüne yaptığı teklifi de Cimbomtam 45 milyon Euro'ya yükseltti. Tarafların, Portekizli sol kanat için prensip anlaşmasına vardığı, ödeme planının görüşüldüğü öğrenildi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI: 5 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST
Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da bu transferin bitme aşamasına geldiğini, Galatasaray'ın anlaşmayı tamamlamak için bastırdığını yazdı. Portekiz Milli Takımı forması da giyen Leao, Dünya Kupası'nda 5 müsabakada şans bulurken 1 gol, 1 asistlik katkı verdi. Milan ile de geçen sezon 31 karşılaşmada 10 gol attı, 3 de asist yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#GALATASARAY #RAFAEL LEAO #FABRİZİO ROMANO #PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI

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Leao son düzlükte
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