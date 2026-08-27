Leao son düzlükte

Galatasaray transferde bombayı patlatmaya çok yaklaştı… Solkanat ve yedek santrfor içinkaliteli isimlerle görüşensarı-kırmızılılar, RafaelLeao ile anlaşma sağladı. Milan'da forma giyen ve sakatlığını atlatarak takımla idmanlara başlayan 27 yaşındaki futbolcu ile maaş ve sözleşme şartları konusunda el sıkışıldı. Ardından İtalyankulübüne yaptığı teklifi de Cimbomtam 45 milyon Euro'ya yükseltti. Tarafların, Portekizli sol kanat için prensip anlaşmasına vardığı, ödeme planının görüşüldüğü öğrenildi.

DÜNYA KUPASI'NDA OYNADI: 5 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano da bu transferin bitme aşamasına geldiğini, Galatasaray'ın anlaşmayı tamamlamak için bastırdığını yazdı. Portekiz Milli Takımı forması da giyen Leao, Dünya Kupası'nda 5 müsabakada şans bulurken 1 gol, 1 asistlik katkı verdi. Milan ile de geçen sezon 31 karşılaşmada 10 gol attı, 3 de asist yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör