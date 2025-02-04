Lemina yuvaya geri döndü

Üç kulvarda mücadele eden Galatasaray, kadro derinliği sağlamak amacıyla hücuma Alvaro Morata ve Ahmed Kutucu transferlerini yaparken orta saha rotasyonu için de eski bir yıldızını renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Wolverhampton'da kadro dışı bırakılan Mario Lemina'yı kadrosuna dahil etti.

OYUNCU İSTANBUL'A GELDİ

İngiliz kulübüyle 2.5 milyon Pound bonservis bedeli karşılığında anlaşan Galatasaray, 31 yaşındaki ön liberoya da 3 milyon Euro maaş verecek. Gabonlu futbolcu da dün gece İstanbul'a geldi. 2019-20 sezonunda formasını giydiği Aslan'a geri dönen Lemina, bu sezon Wolverhampton ile 19 resmi müsabakaya çıkarken 1 kez fileleri havalandırdı, 3 de asist kaydetti.





KİMDİR?

ÖN liberonun yanı sıra merkez orta saha ve stoper olarak da oynayabilen Lemina, sağ ayağını kullanıyor. 184 cm boyundaki futbolcu, Lorient'te başladığı kariyerinde Marsilya, Juventus, Southampton, Galatasaray, Fulham, Nice ve Wolverhampton'da ter döktü. Gabon Milli Takımı'nda da oynayan Lemina, kariyerinde toplam 335 maça çıkarken 18 gol attı.





4 CEZALI BİRDEN!

G.SARAY'IN dünkü karşılaşmada 4 oyuncusu cezalı duruma düştü. Torreira, Barış Alper Yılmaz, Muslera ve Abdülkerim, sarı kart görerek sınırı aştı. Dört yıldız da önümüzdeki hafta Adana Demirspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.