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Giriş Tarihi: 14.07.2026

Lemina’da işlem tamam!

G.Saray, Gabonlu yıldızla yeni kontrat imzaladı. 3.5 milyon Euro alacak Lemina, Kemerburgaz’da idmanlara da başladı

Lemina’da işlem tamam!
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Kontratı sona eren Mario Lemina ile G.Saray, resmi sözleşmeyi imzaladı. Gabonlu oyuncu ile 2 sezon için anlaşılırken, Lemina da sessiz sedasız Kemerburgaz'da antrenmanlara başladı. Yöneticiler, Lemina'nın bu sezon joker yapısının öne çıkacağını düşünüyor. Teknik heyete göre; sezonda 30 maçta süre bulacağı bir rotasyon içinde olacak. Okan Buruk'un kalmasını istemesi sonrasında 32 yaşındaki futbolcu ile yönetim masaya otururken, başkan Özbek'in de geçen sezon oyuncuya verdiği zam sözünü tutarak 3.5 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmayı tamamladığı öğrenildi. Lemina geçen yıl 2.5 milyon Euro kazanıyordu. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Lemina’da işlem tamam!
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