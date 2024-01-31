Leo Dubois için para istediler

Galatasaray, sezon başında kiralık olarak Başakşehir'e gönderdiği Leo Dubois'yı geri istedi.Sağ bekte oluşan boşluk sonrası G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile telefon görüşmesi yaptı. Gümüşdağ ise Ömer Ali Şahiner'in sakatlığı sebebiyle o bölgede başka alternatif olmadığını belirterek,talebinde bulundu. 29 yaşındaki Fransız futbolcu için görüşmeler tıkandı.