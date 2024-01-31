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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Leo Dubois için para istediler

Leo Dubois için para istediler
Galatasaray, sezon başında kiralık olarak Başakşehir'e gönderdiği Leo Dubois'yı geri istedi. 1.8 milyon Euro maaş alan oyuncunun ücretinin %80'ini sarı-kırmızılılar karşılıyor. Sağ bekte oluşan boşluk sonrası G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile telefon görüşmesi yaptı. Gümüşdağ ise Ömer Ali Şahiner'in sakatlığı sebebiyle o bölgede başka alternatif olmadığını belirterek, "O zaman bize fesih ücreti ödeyin, biz de transfer yapalım" talebinde bulundu. 29 yaşındaki Fransız futbolcu için görüşmeler tıkandı.

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Leo Dubois için para istediler
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