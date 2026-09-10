Lizbon’da soğuk duş!

İlk haftayı puansız kapatan Cimbom'un Düşler Sahnesi'nde sıradaki rakibi Barcelona



ELLERİM BOMBOŞ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılarak 18.62 milyon Euro ödüle hak kazanan Galatasaray, lig aşamasındaki ilk maçını kaybederek ek gelir sağlayamadı. Lig serüveninde her galibiyet 2,1 milyon Euro (118 milyon TL), her beraberlik ise 700 bin Euro (yaklaşık 40 milyon TL) kazandırıyor.

YETİŞ OSİMHEN

Galatasaray, yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in forma giymediği hiçbir Avrupa maçında galibiyet alamadı. Ligde Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşadığı için dün kadroda yer almayan Nijeryalı santrforun görev yapmadığı karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, AZ Alkmaar, Eintracht Frankfurt, Union Saint- Gilloise ve Sporting'e mağlup olurken, RFS ve Malmö ile de berabere kaldı.



DIŞARIDA ŞANSI YOK!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (gruplar, lig aşaması ve elemeler sonrası turlar) dış sahada oynadığı son 31 maçta istediği sonuçları almakta zorlandı. Sarı-kırmızılı ekip, 2012-2013 sezonundan bu yana çıktığı söz konusu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 23 mağlubiyet yaşadı.



BU FIRSAT NASIL KAÇAR SANE!

GALATASARAY'DA dün ilk 11'de sahaya çıkan Leroy Sane, performansıyla eleştirilirken özellikle ilk yarıda kaçırdığı çok net bir fırsatla taraftarı kızdırdı. Yunus ile Barış Alper'in karşılıklı paslaşmalarının ardından top Sane'ye geldi. Bir rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Alman futbolcu, vuruşunu yaptı ancak top direğin hemen yanından auta gitti.



NORVEÇLİ ESKAS ÇILDIRTTI

Norveçli hakem Espen Eskas, kararlarıyla karşılaşmaya damga vurdu. 22. dakikada Sporting'in orta saha oyuncusu Altimira, Batrakov'un karnına tabanıyla sert girdi. Hakem sarı kart gösterdi. Maçın Alman VAR hakemi Christian Dingert, potansiyel kırmızı kart için inceleme başlattı ancak hakemi pozisyonu izlemeye çağırmadı. Sarı-kırmızılılar, uzun süre kırmızı kart tepkisi gösterdi. 54. dakikada ise Sporting'de Luis Suarez, Jakobs'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Eskas penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesiyle de karar değişmedi. Beyaz noktaya gelen Suarez, ağları havalandırdı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör