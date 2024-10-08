Maç biter İcardi gider!

Alanyaspor maçında etkisiz kalan Mauro İcardi, 90 dakikanın ardından stadı ilk terk eden isimdi. Maç sonrasında taraftarlar, G.Saraylı oyuncuları çağırdı. Tüm takım, çocukları ile birlikte tribünlere giderken 1 isim eksikti. Bu anları yedek kulübesinden izleyen Arjantinli futbolcu, oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavrını da devam ettirdi.Bu sezon sarı-kırmızılı formasıyla en tutuk başlangıcını yapan Mauro İcardi, 10 maçta sadece 3 gol atabildi. Osimhen'in dönüşünün ardından 31 yaşındaki forvetin kulübeye çekilmesi bekleniyor.BIR ay içinde üçüncü kez İstanbul dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı. Sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkânı olan İcardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin Dolar'a yakın ulaşım parası çıkıyor.Memleketi Arjantin'e giden tecrübeli oyuncunun burada ailesi ile birlikte tatil yaparak sonrasında direkt İstanbul'a dönerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.