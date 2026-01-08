Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Mainoo için ezeli rekabet!
Manchester United’dan Ugarte ile uzun süredir ilgilenen Cimbom, Ada devinin bir başka yıldızı Kobbie Mainoo’yu takibe aldı. Kulübü satışına onay verirse 20 yaşındaki futbolcu konusunda tüm şartlar zorlanacak

Transfer listesinde Ugarte, Onyedika, Ederson ve Pape Gueye yazan Galatasaray, orta sahasına ilk 11 düzeyinde takviye yapacak. Manchester United'dan Ugarte ile uzun süredir ilgilenen sarı-kırmızılılar, İngiliz devinin bir başka yıldızını daha takibe aldı: Kobbie Mainoo… Beşiktaş'ın durumunu sorduğu oyuncu için Galatasaray pusuda. Okan Buruk'un çok beğendiği 20 yaşındaki orta saha, bu sezon 12 maçta 1 asist yaptı. Kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mainoo, ara transferin son gününe kadar takip edilecek. Teknik direktör değişikliği yaşayan Manchester United'da İngiliz milli yıldızın ayrılmasına izin çıkarsa, Galatasaray cephesi 2005 doğumlu 8 numara için tüm şartlarını zorlayacak. Mainoo'ya 30 milyon Euro değer biçiliyor.

