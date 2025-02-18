Mauro İcardi askıya alındı!

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan ve sezonu kapatan Mauro İcardi, sevgilisi China Suarez ile birlikte Arjantin'de tatilini sürdürüyor. Yeni transferler sonrası sözleşmeli 15 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray da 31 yaşındaki forveti Süper Lig listesinden çıkardı. Frankowski'ye yer açmak isteyen sarıkırmızılı kulüp, çareyi İcardi'nin mukavelesini Türkiye içinde 4 aylığına askıya almakta buldu.

DERBİYE ÖZEL DAVETİYE

İsmi hâlâ UEFA listesinde yazılı olan Arjantinli yıldız, yönetim ve teknik heyet tarafından Fenerbahçe derbisine özel olarak davet edildi.



İLK MAÇINDA ASIST YAPTI

Frankowski ilk maçına Rize'de çıktı. Polonyalı sağ bekin Osimhen'e yaptığı orta, asiste dönüştü. 49 pasının 45'inde isabet buldu.