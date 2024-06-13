Süper Lig'de Galatasaray'ı üst üste iki sene şampiyon yapan Okan Buruk, zorlu sezonu değerlendirdi. Her şampiyonluğun ayrı bir öyküsü olduğunu belirten 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin yeni hocası Mourinho'ya da meydan okumayı ihmal etmedi. İşte Buruk'un ağzından yaşananlar ve gelecek sezonun hedefleri: "Bir önceki yıl, 23. şampiyonluğumuzu yaşadık, sonra yeni bir hedef koyduk.
Bir önceki sezon kurduğumuz kadronun üzerine yeni bir takım kurduk. Kadro sayımızı fazla tuttuk ve eklemeler yaptık.
Bütün takımlara karşı oynadığımız dominant oyunla kazanamasak bile kazanmadan da bir şeyler kazanabildiğimizi gösterdik.
BU ATMOSFERİN KAYNAĞI TARAFTARIMIZ
Şampiyonluğumuzun öyküsü çok basit; kendi oyunumuza ve takımımıza odaklanmak. Ligde tarihi bir rekor kırdık. Bu rekorun başında olan benim. En büyük pay sahada oynayan oyuncularda. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu anlamda bizi destekledi. Bizi bu atmosfere ve konsantrasyona sokan taraftarımız. 102 puanlı rekor ve 17 maçlık galibiyet serisi.
Fenerbahçe'ye Jose Mourinho, Beşiktaş'a Giovanni van Bronckhort geldi. Abdullah hoca zaten devam ediyor. Yeni sezon geçmişe göre daha zor geçecek. Hep 'Mayıslar bizimdir' dedik ve oldu. Yine Mayıslar'ın bizim olacağı bir sezon geçirmek istiyoruz.
KUTLAMAYA DEĞİL, ŞAMPİYONLUĞA AŞIĞIZ
Galatasaray takımı bir sezon önce de şampiyon olan bir takımdı. Bir sonraki sezon şampiyon olduğunuzda kutlamalar aynı heyecan ve uzunlukta olamayabiliyor. Biz kutlamayı uzatmaktan çok şampiyonluğu seven bir takımız. Bunların hepsi insani şeyler. Kazanıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz ama sonrasında rutine giriyor.
Çok uzun süre şampiyon olamayan takımlar daha uzun kutlayabilir. Şampiyon olmadan da kutlayan takımları gördük.
Bizim oyuncularımız çok hızlı şekilde milli takımlara gittiler. Transfer çalışmalarına başladık. Yeni kadro şekillenmesine başladık."
155 GALATASARAY'I
şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk kasayı doldurdu. Üst üste ikinci defa takımını mutlu sona ulaştıran deneyimli çalıştırıcı, ilk sezonunda 69 milyon TL, rekordan rekora koştuğu bu sezon ise 85.9 milyon TL'yi sarıkırmızılı kulübe kazandırdı. Buruk, Aslan'a sadece puan primi olarak toplamda 155 milyon TL gelir kalemi sağladı.