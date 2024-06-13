Mayıslar bizimdir

Süper Lig'de Galatasaray'ı üst üste iki sene şampiyon yapan Okan Buruk, zorlu sezonu değerlendirdi. Her şampiyonluğun ayrı bir öyküsü olduğunu belirten 50 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin yeni hocası Mourinho'ya da meydan okumayı ihmal etmedi. İşte Buruk'un ağzından yaşananlar ve gelecek sezonun hedefleri:Bir önceki sezon kurduğumuz kadronun üzerine yeni bir takım kurduk.Bütün takımlara karşı oynadığımız dominant oyunla kazanamasak bile kazanmadan da bir şeyler kazanabildiğimizi gösterdik.Şampiyonluğumuzun öyküsü çok basit; kendi oyunumuza ve takımımıza odaklanmak. Ligde tarihi bir rekor kırdık. Bu rekorun başında olan benim. En büyük pay sahada oynayan oyuncularda. Başkanımız ve yönetim kurulumuz bu anlamda bizi destekledi. Bizi bu atmosfere ve konsantrasyona sokan taraftarımız.Fenerbahçe'ye Jose Mourinho, Beşiktaş'a Giovanni van Bronckhort geldi. Abdullah hoca zaten devam ediyor. Yeni sezon geçmişe göre daha zor geçecek.Galatasaray takımı bir sezon önce de şampiyon olan bir takımdı. Bir sonraki sezon şampiyon olduğunuzda kutlamalar aynı heyecan ve uzunlukta olamayabiliyor. Biz kutlamayı uzatmaktan çok şampiyonluğu seven bir takımız. Bunların hepsi insani şeyler.Çok uzun süre şampiyon olamayan takımlar daha uzun kutlayabilir.Bizim oyuncularımız çok hızlı şekilde milli takımlara gittiler. Transfer çalışmalarına başladık.şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Okan Buruk kasayı doldurdu. Üst üste ikinci defa takımını mutlu sona ulaştıran deneyimli çalıştırıcı, ilk sezonunda 69 milyon TL, rekordan rekora koştuğu bu sezon ise 85.9 milyon TL'yi sarıkırmızılı kulübe kazandırdı.