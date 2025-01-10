Mika’ya yoğun pres!

Galatasaray, ara transferdeki bir numaralı hedefi Georges Mikaudatze için dört koldan saldırıyor. İşte transferin detayları...

1 YÖNETİM, Lyon'u bonuslarla 22 milyon Euro'yu bulan teklifle ikna etme noktasına geldi.

2 TEKNİK direktör Okan Buruk, Dybala gibi dünya yıldızının olduğu listede ilk sıraya Mikaudatze'yi koydu ve Gürcü forveti üç senedir takip ettiğini söyledi.

3 SARI-KIRMIZILI taraftarlar, sosyal medyada Mikautadze'yi mesaj yağmuruna tutmaya başladı.

4 LYON'UN ve G.Saray'ın eski oyuncusu Bafetimbi Gomis devreye girdi ve Mikautadze'ye G.Saray hakkında olumlu referans verdi.



GALATASARAY'DAN TFF'YE SERT TEPKİ: SUSTURAMAZSINIZ

Sarı-kırmızılılar, PFDK tarafından verilen tribün bloke cezalarına karşı TFF'ye sert tepki gösterdi. Açıklama şöyle: "Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu, Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir. Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamıyla iflas ettiğinin en net göstergesidir. Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin! Ve şunu unutmayın; Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz! Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız! Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır!"