Milan ve Como’nun radarına girdi

G.Saray taraftarının en büyük aşkıydı, üst üste iki şampiyonlukta başrolü oynadı, krallık tacını taktı, çocukların sevgilisi oldu. Ama geçen sezon yaşadığı sakatlık işleri tersine çevirdi. Artık maçların son bölümününde süre alıyor, taraftarlar eleştiriyor ve ayrılık ihtimali artıyor. Bahsettiğimiz isim Mauro İcardi'den başkası değil! Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Arjantinli, "İcardi'yi birkaç ay daha elinizde tutacaksınız. Tadını çıkarın, çünkü sonra beni özleyeceksiniz" diyerek geleceğiyle ilgili ilk sinyali verdi. Sarı-kırmızılı yönetimin şu an gündeminde İcardi'nin sözleşmesini uzatmakla ilgili bir düşüncesi yok. Aksine Osimhen'e alternatif olacak yedek forvet aranıyor. F.Bahçe derbisinde 89, Samsun maçında 90, Monaco deplasmanında 79. dakikada oyuna giren yıldız, ilk 11'i unuttu. Bu arada İcardi'yi Milan ve Como'nun listesine aldığı bildirildi. İtalyan ekipleri yönetim ile irtibata geçmeye hazırlanıyor.

MİNİ GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN

YÖNETİME REST ÇEKTİ!

İcardi duygusal bir yıldız. Şu an G.Saray yönetiminin, kendisine bir vefasızlık yaptığını düşünüyor. Sosyal medyada çıkan haberleri de yönetimin servis ettiğini düşünüyor. Bu yanlış! Yönetim böyle bir şey yapmaz. Satırlarına gelirsek "Gidersem bu benim kararım olur" diyerek rest çekiyor. "Siz beni gönderemezsiniz" diyor özetle. Bir yandan taraftara selam çakıyor: "Bakın yönetim benimle anlaşmayacak. Birkaç ay var. Beni izleyin ve tadını çıkarın." Sonuç olarak İcardi kenara atılacak adam değil. 89'da oyuna alınacak futbolcu hiç değil. Unutmayın, Okan Buruk'u omuzlarında taşıyan bir yıldız, bir efsane..