Morata’nın şartı var!

Osimhen'in arkasında yedek kalan Alvaro Morata, beklenen patlamayı Eyüpspor'a yaptı. İki gol atarak kendine gelen Morata, Galatasaray'a alışmaya başladı. Oğlunu Galatasaray'ın futbol okuluna yazdıran İspanyol golcü, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaktan mutlu. Ancak Morata'nın sarı-kırmızılı takımda devam etmek için bir şartı var. 32 yaşındaki oyuncu, Osimhen'in ayrılması halinde üst düzey bir forvet takviyesi yapılmasını istemiyor. Takıma geri dönecek İcardi ile rekabet etmeye hazır olan Alvaro Morata, olası bir yıldız golcü transferinde yine yedek kalacağını düşünüyor. Düzenli oynamak isteyen Morata, Galatasaray'daki geleceğine transferde yaşanacak gelişmelere göre karar verecek. Ülkesi İspanya'dan birçok takım, deneyimli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

ALVARO MORATA'NIN SÜPER LİG KARİYERİ

Maç:8 Gol:4 Asist:1 Dakika:431

HERKES OSIMHEN!

Geçtiğimiz günlerde bir grup çocuk Victor Osimhen'i ziyaret etti… Hepsi maske takmış olan çocuklarla hatıra fotoğrafı çeken Osimhen tek tek çocuklarla selamlaştı. Öte yandan Nijerya'nın efsane oyuncularından Obi Mikel, yıldız futbolcunun yeni sezonda Chelsea'de oynamak istediğini iddia etti.