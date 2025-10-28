Motivasyon ustası

Bodo/Glimt'e duble yapan Victor Osimhen, Göztepe'yi de boş geçmedi. Performansıyla Aslan'ı sırtlayan Osimhen, sosyal medya paylaşımlarında ise takım arkadaşlarını onore etti. Nijeryalı yıldız; Lemina ve Yunus'u emojilerle övdü, Jakobs'a 'Savaşçım' diye hitap etti, Sallai'ye "Sana her zaman güveniyorum'' mesajını yazdı, gol atan Sara'ya da yemek sözü verdi.

HERKES A TAKIMDA HERKES İLK 11'DE!

Okan Buruk, başarısının temellerini saha dışında atıyor. Babası rahatsızlanan Torreira'ya 'Önce aile gelir' diyerek özel izin veren Buruk, Göztepe maçı öncesinde telefonlaştığı Uruguaylı yıldıza galibiyeti hediye etti. İzni iki güne çıkartan Buruk, A takım bünyesinde yer alan kimseyi birbirinden ayırmıyor. Futbolcular kadar tesis çalışanlarına da her başarılı sonucun ardından teşekkür eden Buruk, hem saha içinde hem de saha dışında takıma hakim.

YILDIZLARI TAKİP İÇİN SCOUT EKİBİ GELDİ

Şampiyonlar Ligi maçlarında özel olarak analiz edilen Galatasaraylı oyuncular, Süper Lig'de de izlenmeye başlandı. Başta West Ham ve Nottingham Forest olmak üzere Premier Lig ekipleri, scoutlarını özel olarak Aslantepe'de görevlendiriyor. Osimhen dışında Barış Alper ve Yunus Akgün dikkatlice takip ediliyor. Sahalara dönmeye hazırlanan Singo da birçok Avrupalı gözlemcinin listesinde bulunuyor.

İCARDİ'NİN KUTLAMASI MEMNUN ETMEDİ!

İcardi'nin, kızı Isabella'nın doğum günü için yaptığı paylaşım Arjantin'de olay oldu. Yıldız oyuncu, "Mutlu yıllar İsi. Bugün benim küçük prensesimin doğum günü. 9 yıllık saf sevgi… Baban her zaman seninle olacak. Her rüyamda her kalbimin çarpışında. Hayat bizi ayrı tutsa da kimse kalplerimizi birbirinden ayıramaz" ifadelerini kullandı. Ancak bunların ardından kız arkadaşı China Suarez için yaptığı romantik paylaşım, kızının kalbini kırdı olarak yorumlandı.