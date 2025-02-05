Mourinho 1 paylaştı İcardı bombaladı!

Önce F.Bahçe-Ç.Rize, ardından da G.Antep-G.Saray maçı sonrasında iki takımdan karşılıklı açıklamalar gelirken son düello Jose Mourinho ile İcardi arasında yaşandı. Portekizli teknik adam, sosyal medya hesabından Davinson'un eline topun geldiği anı paylaşıp "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum" mesajını paylaştı.

Bunun ardından ise İcardi'den peş peşe yanıtlar geldi. Arjantinli de Tadic'in önceki haftalarda eline gelen topu, Mourinho'nun fotoğrafının yer aldığı ve "Ağlayan biri" başlıklı Photoshop ile yapılmış bir kitap kapağını, geçen sezonki 'uyku' sevincini paylaşıp "Hentbol Dünya Kupası" yazısını yazarak Mourinho'yu yanıtladı.

G.Saray taraftarı ise İcardi'nin mesajları sonrasında oyuncularını göklere çıkarırken "Sahada yok ama sosyal medyada bile yetiyor" yorumları öne çıktı. F.Bahçe de resmi hesabından hocasının fotoğrafını "Bizim Mourinho'muz var" sözü ile kullandı. G.Saray da gülen İcardi ile yanıtladı.