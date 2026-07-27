Musiala koptu geliyor!

Teknik direktör Okan Buruk'un, "On numaraya iyi bir oyuncu almak istiyoruz" diyerek işaret ettiği isim: Jamal Musiala… SABAH Spor'un 25 Temmuz'da duyurduğu Musiala operasyonu tamamlanmak üzere. Bayern Münih'in, Faslı 10 numara Saibari transferi sonrası Musiala'nın forma şansı tehlikeye girmişti. Ayrılmaya karar veren 23 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılılarla görüşmeye başladı. Aslan, genç yabancı kontenjanına da uyan Musiala ile temasları ileri boyuta taşıdı. Bayern Münih ile de kiralama konusunda mesafe kat edildi. Transferin olumlu ilerlediği bildirildi. Bayern ile 30 Haziran 2030'a kadar kontratı bulunan, piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösterilen Alman on numara, milli takımı ile Dünya Kupası'nda mücadele etmiş ve 4 maçta 1 gol atmıştı.





HAYRAN KALMIŞTI

Musiala, Bayern Münih ile 2023'te Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına çıkmış ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Burada harika bir atmosfer vardı, bu taraftarın önünde oynamaktan gerçekten keyif aldım. Atmosfer nedeniyle bu maçı uzun süre hatırlayacağım."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör