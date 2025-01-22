Muslera depremi!

Dinamo Kiev skoru 3-3'e getiren golü attıktan sonra kale arkasındaki taraftarlar, faturayı Muslera'ya kesti ve Uruguaylı kaleciBu duruma hem üzülen hem de sinirlenen Muslera, maç sonunda direkt soyunma odasına gitti. Hocası Okan Buruk'un teselli etmeye çalıştığı tecrübeli eldiven, eliyle 'Bitti' işareti yaptı. UltrAslan maç sonrası 15 dakika tribünü terk etmedi, uzun süre Muslera lehine tezahürat yapıp Uruguaylı 1 numarayı sahaya geri çağırdı.Muslera 14 senelik Galatasaray kariyerinde ilk kez protesto edildi.