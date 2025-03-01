Muslera tamam Günay’la devam

Abdülkerim Bardakcı ve Barış Alper Yılmaz'a zam yapan Galatasaray, Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Sarıkırmızılı kulüp iç transferde bir yerli ile daha masaya oturacak: Günay Güvenç. Bu sezon 10 kez kaleyi koruyan Günay, sergilediği performansla takdir topladı. Muslera'nın yedeği olmasına rağmen kendisini hep hazır tutan 33 yaşındaki deneyimli kaleci, saha dışında da liderliğiyle takıma katkı sağlıyor. Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim, Günay Güvenç'le devam etme kararı aldı.

BERKE ÖZER TRANSFER İÇİN YİNE GÜNDEMDE

Sezon sonunda Muslera'ya veda edecek Galatasaray cephesi, Günay'ın 1 yıl kalan sözleşmesini uzatacak. Fernando Muslera yerine 1 numara arayışı da başladı, Eyüpspor'dan Berke Özer gündemde. Günay ise 2. kaleci olarak takımda kalacak ve 20 milyon TL olan ücretinde iyileştirme yapılacak.