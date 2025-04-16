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Giriş Tarihi: 16.4.2025

Muslera’nın şifresi 25!

Sarı-kırmızılılara geldiğinde 25 yaşındaydı, 25 numaralı formayı giydi. Cimbom mutlu sona ulaşırsa, G.Saray’ın 25. şampiyonluğunu görecek

MEHMET ÖZCAN
Muslera’nın şifresi 25!

Galatasaray'a imza attığında 25 yaşında olan Fernando Muslera, Türkiye kariyerine 25 numaralı formayla başlamıştı. Kendisine uğurlu geldiğine inandığı 25 numarayla 2 şampiyonluk yaşayan Muslera, 2014-15 sezonu başında 1 numaraya terfi etti ve bir daha o formayı sırtından çıkarmadı. Son sezonunu yaşayan Uruguaylı eldiven, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuyla kariyerini bitirmek istiyor. 25 rakamı dışında bir diğer ayrıntı ise Başakşehir… Muslera, sarı-kırmızılı takımın resmi maçlarda kalesini ilk kez o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye olan Başakşehir'e karşı korumuştu. Galatasaray'ın son hafta rakibi Başakşehir olacak. 38 yaşındaki Muslera, 437 Süper Lig maçı ile efsane Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı. 7 şampiyonluk gören Güney Amerikalı 1 numaranın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.


RAKAMLARLA MUSLERA'NIN KARİYERİ
1 2010-11 sezonunda Uruguay Milli Takımı ile Copa America'yı kazandı 1 2008-10'da Lazio'nun İtalya Kupası'nı aldığı takımda yer aldı.
7 Sarı-kırmızılı forma ile ilk geldiği 2011- 12'de şampiyonluk yaşayan Muslera, toplamda 7 kez bu mutluluğu tattı.
4 Türkiye Kupası'nı 4 kez kaldırdı.
6 Türkiye Süper Kupası'nda 6 zaferi bulunuyor. 133 Uruguay Milli Takımı formasını 133 defa giydi.
6 2011'de G.Saray, Muslera'yı Lorik Cana+6.7 milyon Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.


ALİSSON PAHALI GELDİ, 2 YABANCI KALECİ MASADA
SARI-KIRMIZILILAR, 14 yıllık Muslera birlikteliği sonrasında kaleyi emanet edecek isim için de hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetim, Alisson Becker'in yüksek yıllık ücret isteği sonrası bu isimden vazgeçerken 2 farklı yabancı kaleci için de temaslar sürüyor. Öte yandan Eyüpspor file bekçisi Berke Özer de yerli alternatifler arasındaki yerini koruyor.

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Muslera’nın şifresi 25!
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