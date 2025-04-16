Muslera’nın şifresi 25!

Galatasaray'a imza attığında 25 yaşında olan Fernando Muslera, Türkiye kariyerine 25 numaralı formayla başlamıştı. Kendisine uğurlu geldiğine inandığı 25 numarayla 2 şampiyonluk yaşayan Muslera, 2014-15 sezonu başında 1 numaraya terfi etti ve bir daha o formayı sırtından çıkarmadı. Son sezonunu yaşayan Uruguaylı eldiven, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğuyla kariyerini bitirmek istiyor. 25 rakamı dışında bir diğer ayrıntı ise Başakşehir… Muslera, sarı-kırmızılı takımın resmi maçlarda kalesini ilk kez o dönemki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediye olan Başakşehir'e karşı korumuştu. Galatasaray'ın son hafta rakibi Başakşehir olacak. 38 yaşındaki Muslera, 437 Süper Lig maçı ile efsane Bülent Korkmaz'ı geride bıraktı. 7 şampiyonluk gören Güney Amerikalı 1 numaranın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.





RAKAMLARLA MUSLERA'NIN KARİYERİ

1 2010-11 sezonunda Uruguay Milli Takımı ile Copa America'yı kazandı 1 2008-10'da Lazio'nun İtalya Kupası'nı aldığı takımda yer aldı.

7 Sarı-kırmızılı forma ile ilk geldiği 2011- 12'de şampiyonluk yaşayan Muslera, toplamda 7 kez bu mutluluğu tattı.

4 Türkiye Kupası'nı 4 kez kaldırdı.

6 Türkiye Süper Kupası'nda 6 zaferi bulunuyor. 133 Uruguay Milli Takımı formasını 133 defa giydi.

6 2011'de G.Saray, Muslera'yı Lorik Cana+6.7 milyon Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.



ALİSSON PAHALI GELDİ, 2 YABANCI KALECİ MASADA

SARI-KIRMIZILILAR, 14 yıllık Muslera birlikteliği sonrasında kaleyi emanet edecek isim için de hazırlıklarını sürdürüyor. Yönetim, Alisson Becker'in yüksek yıllık ücret isteği sonrası bu isimden vazgeçerken 2 farklı yabancı kaleci için de temaslar sürüyor. Öte yandan Eyüpspor file bekçisi Berke Özer de yerli alternatifler arasındaki yerini koruyor.