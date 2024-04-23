Müzakere sabote edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapılacağını duyurmasının ardından bazı kulüpler, tarihin haziran başına çekilmesi için harekete geçmiş ve imza kampanyası başlatılmıştı. Ardından "Bu işin diyalogla çözülmesinden yanayım" diyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği'nin temsilcisi olarak dün Riva'ya giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüştü.
Yaklaşık bir saat süren zirve sonunda açıklama yapan Özbek, sert ifadelerle şunları söyledi:
YAPILAN AÇIKLAMA HESABI BOZDU
Son gerçekleştirilen toplantıda TFF ile müzakere yapma kararı alındı. Ancak cuma akşamı hiç hoş olmayan bir olay gerçekleşti.
Kulüpler Birliği tarafından gece saatlerinde sadece 3 kulübün onayladığı bir açıklama yayınlandı. Bildiri daha diğer kulüpler tarafından okunmadan, 3 kulübün onayıyla yayınlandı... Biz bir heyet kurmuştuk. Federasyon'dan da randevu almıştık. Amaca ulaşmak isteyen bir hareket böylece sabote edilmiş hâle geldi...
Amacımıza ulaşmak için yapılan bir iş, bu bildiri ile boşa çıktı. Federasyon, 'Biz uzlaşma konusuna yakındık ama Kulüpler Birliği zehir zemberek bir bildiri yayınladı' dedi.
ERKEN SEÇİM FIRSATI KAÇMIŞTIR
Kısa bir toplantı oldu. TFF, 18 Temmuz tarihini değiştirmeyeceklerini bildirdi. Biz imza vermeyi düşünmüyoruz.
Kulüpler Birliği Vakfı toplanabilir fakat eğer seçim erkene alınmak isteniyorsa, erken yapmanın faydası varsa, bu fırsat kaçmıştır. Burada futbol ailesi olmanın özellikleri var.
Bu özelliklere riayet etmek lazım. Bu çerçevede düşünmek lazım. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır.
Kulüpler Birliği'nin bundan sonraki duyuruları mutabakatla yapmasında fayda var. Müzakere edilmeden koyulması bazı şeylere zarar veriyor.