Müzakere sabote edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da seçimli genel kurul yapılacağını duyurmasının ardından bazı kulüpler, tarihin haziran başına çekilmesi için harekete geçmiş ve imza kampanyası başlatılmıştı.Yaklaşık bir saat süren zirve sonunda açıklama yapan Özbek, sert ifadelerle şunları söyledi:Son gerçekleştirilen toplantıda TFF ile müzakere yapma kararı alındı.Kulüpler Birliği tarafından gece saatlerinde sadece 3 kulübün onayladığı bir açıklama yayınlandı. Bildiri daha diğer kulüpler tarafından okunmadan, 3 kulübün onayıyla yayınlandı... Biz bir heyet kurmuştuk. Federasyon'dan da randevu almıştık.Amacımıza ulaşmak için yapılan bir iş, bu bildiri ile boşa çıktı.Kısa bir toplantı oldu. TFF, 18 Temmuz tarihini değiştirmeyeceklerini bildirdi. Biz imza vermeyi düşünmüyoruz.Kulüpler Birliği Vakfı toplanabilir fakat eğer seçim erkene alınmak isteniyorsa, erken yapmanın faydası varsa, bu fırsat kaçmıştır.Bu özelliklere riayet etmek lazım. Bu çerçevede düşünmek lazım. Bugünkü toplantı amacına ulaşmamıştır.Kulüpler Birliği'nin bundan sonraki duyuruları mutabakatla yapmasında fayda var. Müzakere edilmeden koyulması bazı şeylere zarar veriyor.