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Giriş Tarihi: 31.1.2024

Ne İcardi ne Zaha tek yıldız Okan hoca

MEHMET ÖZCAN
Ne İcardi ne Zaha tek yıldız Okan hoca

Transferdeki hayal kırıklıklarına rağmen 50 yaşındaki teknik adam, alternatiflerle aksama olmasına izin vermedi. Maç içindeki hamleleri ise gidişatı değiştirdi

Geçen sezon Mauro İcardi'nin şampiyonluğa taşıdığı Galatasaray'ı bu sezon hocası Okan Buruk zirvede tutuyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, transferdeki hatalı tercihlere rağmen çözümü takım içinden buluyor, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'dan joker yaratıyor, oyun içinde yaptığı hamlelerle maçları çeviriyor. Rakamlar da Okan Buruk'un başarısını ortaya koyuyor.
GALATASARAY, Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet aldı. Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında bunu başaran ilk yerli hoca oldu.
GALATASARAY, UEFA Kupası'nı kazandığı 1999-2000 sezonunda ilk 23 haftada 19 galibiyet- 3 beraberlik-1 yenilgi ile 60 puan elde etmişti. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde efsane takımın izinde ve Avrupa'da da yoluna devam ediyor.
KULÜBÜN en başarılı teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 59 maçta 41 galibiyet-11 beraberlik-7 yenilgi karnesine sahipti. Okan Buruk, ligdeki 59 maçta eski hocasından 47 galibiyet-7 beraberlik- 5 yenilgi ile 14 puan daha fazla topladı.



SABAHA KADAR TRANSFER ZİRVESİ
G.ANTEP maçının ardından Okan Buruk, "Acele bir sağ bek, bir sol bek istiyorum. Cuma gününe kadar hızlı bir şekilde bir sağ bek, bir sol bek transferi yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanıp mesajını verdi. Stattan herkes ayrılırken RAMS Park'ta Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur ve kulüp profesyonelleri Ayhan Akman, Uğur Yıldız ile Fatih Demireli gece 2'ye kadar transfer mesaisi yaptı.

BONSERVİSLE OLMAZ KİRALIK ALALIM!
Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla G.Saray, sağ ve sol bek için kiralama seçeneğine yöneldi. Hedefte iki Türk isim var
G.Saray'da sağ ve sol bek eksikliğini gidermek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a bu bölgeler için "Sorunu kiralık oyuncuyla çözelim, bonservis ödemeyelim" dediği öğrenildi. Aslan özellikle Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz konusundaki görüşmelerini sıklaştırdı. 22 yaşındaki milli sol bek için İskoç kulübüyle pazarlıklar sürerken, Roma'dan Zeki Çelik için de nabız yoklandı. 26 yaşındaki sağ bekin de forma bulamadığı için ayrılmak istediği bildirildi. İki bekin de Türk olması, teknik ekibin işini de kolaylaştıracak.

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Ne İcardi ne Zaha tek yıldız Okan hoca
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