Ne İcardi ne Zaha tek yıldız Okan hoca

eçen sezon Mauro İcardi'nin şampiyonluğa taşıdığı Galatasaray'ı bu sezon hocası Okan Buruk zirvede tutuyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, transferdeki hatalı tercihlere rağmen çözümü takım içinden buluyor,joker yaratıyor, oyun içinde yaptığı hamlelerle maçları çeviriyor.Süper Lig'de iç sahada üst üste 15 galibiyet aldı. Buruk,UEFA Kupası'nı kazandığı 1999-2000 sezonundaile 60 puan elde etmişti. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, ligde efsane takımın izinde ve Avrupa'da da yoluna devam ediyor.en başarılı teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray'ın başında çıktığı ilk 59 maçta 41 galibiyet-11 beraberlik-7 yenilgi karnesine sahipti.G.ANTEP maçının ardından Okan Buruk, "Acele bir sağ bek, bir sol bek istiyorum. Cuma gününe kadar hızlı bir şekilde bir sağ bek, bir sol bek transferi yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanıp mesajını verdi. Stattan herkes ayrılırken RAMS Park'ta Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur ve kulüp profesyonelleri Ayhan Akman, Uğur Yıldız ile Fatih Demireli gece 2'ye kadar transfer mesaisi yaptı.Başkan Dursun Özbek'in talimatıyla G.Saray, sağ ve sol bek için kiralama seçeneğine yöneldi. Hedefte iki Türk isim var.Saray'da sağ ve sol bek eksikliğini gidermek için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a bu bölgeler içindediği öğrenildi. Aslan özellikle Rangers'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz konusundaki görüşmelerini sıklaştırdı. 22 yaşındaki milli sol bek için İskoç kulübüyle pazarlıklar sürerken, Roma'dan Zeki Çelik için de nabız yoklandı.bildirildi. İki bekin de Türk olması, teknik ekibin işini de kolaylaştıracak.