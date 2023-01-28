Nelsson’un veliahtı Gravillon

Galatasaray, sezon sonu satma planları yaptığı Danimarkalı stoperin yerini şimdiden dolduruyor. Fransız ekibi Reims’te oynayan futbolcu için 4 milyon Euro teklif edildi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son Divan Kurulu toplantısında oyuncularına teklifler geldiğini açıkladı. Özbek'in işaret ettiği isimler arasında Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. En fazla piyasası olan oyuncu iseNelsson. Sezon başında Sevilla'nın 13 milyon Euro önerdiği Danimarkalı stoperi, İtalyan ve İngiliz kulüpleri de listesine ekledi. Ara transfer döneminde 24yaşındaki oyuncuyu satmayıdüşünmeyen G.Saray, sezonsonunda teklifleri değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar, serbest kalma maddesi 25 milyon Euro olan Nelsson'a alternatif aramaya başladı. Fransız ekibiReims'te oynayan Andreaw Gravilloniçin somut adım atıldı. Fransız kulübüne4 milyon Euro'luk teklifte bulunan yönetim,Gravillon'u da ikna etmek üzere...
BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDEYDİ
Nelsson ile aynı yaşta olan 1998 doğumlu Fransız pasaportlu savunmacı, atletizmi ile dikkat çekiyor. Sezonunikinci yarısında Nelsson-Abdülkerimikilisini yedeklemesiplanlanan Gravillon'u Beşiktaşda istemişti.
HEDEF MUTLU SON
SÜPER Lig'de 9 haftadır kazanan Galatasaray, Giresun deplasmanında galibiyet serisini 10 maça çıkarmaya çalışacak. Sarıkırmızılı takım, lig ve kupada oynadığı son 12 resmi maçtan galip ayrıldı. Eski hocası Mustafa Denizli'yiyakalayan Okan Buruk, takımıGiresun'da kazanırsa 13 maçlıkgalibiyet serisiyle rekorun sahibiolacak. Cezalı Abdülkerim'den yoksun Galatasaray'da sakat oyuncu bulunmuyor. Buruk'un, Abdülkerim-Emin dışında ideal kadrosunda değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ev sahibi Giresunspor'da isePerez ve Mejla cezalı, Campuzanomilli takımda oldukları için yok.
BAŞKAN DURSUN ÖZBEK MEMLEKETİNDE CEZALI
PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve toplam 320 bin TL para cezası verdi. Cezasını çekmeye başlayan Özbek, memleketi Giresun'da protokol tribününde oturamayacak ve maç sonrası açıklama yapamayacak. Başkan Özbek kulüpteki işlerini hallederse maç günü Giresun'un yolunu tutacak.
BURUK YARIŞI!
G.SARAY dün Giresun'a gitti. Havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı. En çok ilgiyi teknik direktör Okan Buruk ve Gomis gördü. Futbolseverler, çiçek verdikleri Buruk'la fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.
EREN AYDIN İMZAYI ATMADI!
Altyapısındaki oyuncularla profesyonel sözleşmeler imzalayan Galatasaray, henüz Eren Aydın'ı ikna edemedi. 2. Lig ekibi Sarıyer'de kiralık oynayan Eren, 8 gol-1 asistle dikkatleri üzerine çekti. Sarıkırmızılıkulüple sözleşmesisezon sonunda bitecek 2003doğumlu forvete teklif yağıyor.