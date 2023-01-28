Nelsson’un veliahtı Gravillon

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son Divan Kurulu toplantısında oyuncularına teklifler geldiğini açıkladı. Özbek'in işaret ettiği isimler arasında Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu yer alıyor.Sezon başında Sevilla'nın 13 milyon Euro önerdiği Danimarkalı stoperi, İtalyan ve İngiliz kulüpleri de listesine ekledi.Sarı-kırmızılılar, serbest kalma maddesi 25 milyon Euro olan Nelsson'a alternatif aramaya başladı.Nelsson ile aynı yaşta olan 1998 doğumlu Fransız pasaportlu savunmacı, atletizmi ile dikkat çekiyor.SÜPER Lig'de 9 haftadır kazanan Galatasaray, Giresun deplasmanında galibiyet serisini 10 maça çıkarmaya çalışacak. Sarıkırmızılı takım, lig ve kupada oynadığı son 12 resmi maçtan galip ayrıldı.Cezalı Abdülkerim'den yoksun Galatasaray'da sakat oyuncu bulunmuyor. Buruk'un, Abdülkerim-Emin dışında ideal kadrosunda değişikliğe gitmesi beklenmiyor.PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve toplam 320 bin TL para cezası verdi. Cezasını çekmeye başlayan Özbek, memleketi Giresun'da protokol tribününde oturamayacak ve maç sonrası açıklama yapamayacak. Başkan Özbek kulüpteki işlerini hallederse maç günü Giresun'un yolunu tutacak.G.SARAY dün Giresun'a gitti. Havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı. En çok ilgiyi teknik direktör Okan Buruk ve Gomis gördü. Futbolseverler, çiçek verdikleri Buruk'la fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.Altyapısındaki oyuncularla profesyonel sözleşmeler imzalayan Galatasaray, henüz Eren Aydın'ı ikna edemedi. 2. Lig ekibi Sarıyer'de kiralık oynayan Eren, 8 gol-1 asistle dikkatleri üzerine çekti.