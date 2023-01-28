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Giriş Tarihi: 28.1.2023

Nelsson’un veliahtı Gravillon

MEHMET ÖZCAN
Nelsson’un veliahtı Gravillon

Galatasaray, sezon sonu satma planları yaptığı Danimarkalı stoperin yerini şimdiden dolduruyor. Fransız ekibi Reims’te oynayan futbolcu için 4 milyon Euro teklif edildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son Divan Kurulu toplantısında oyuncularına teklifler geldiğini açıkladı. Özbek'in işaret ettiği isimler arasında Victor Nelsson, Sacha Boey, Lucas Torreira ve Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. En fazla piyasası olan oyuncu ise Nelsson. Sezon başında Sevilla'nın 13 milyon Euro önerdiği Danimarkalı stoperi, İtalyan ve İngiliz kulüpleri de listesine ekledi. Ara transfer döneminde 24 yaşındaki oyuncuyu satmayı düşünmeyen G.Saray, sezon sonunda teklifleri değerlendirecek. Sarı-kırmızılılar, serbest kalma maddesi 25 milyon Euro olan Nelsson'a alternatif aramaya başladı. Fransız ekibi Reims'te oynayan Andreaw Gravillon için somut adım atıldı. Fransız kulübüne 4 milyon Euro'luk teklifte bulunan yönetim, Gravillon'u da ikna etmek üzere...

BEŞİKTAŞ DA PEŞİNDEYDİ
Nelsson ile aynı yaşta olan 1998 doğumlu Fransız pasaportlu savunmacı, atletizmi ile dikkat çekiyor. Sezonun ikinci yarısında Nelsson-Abdülkerim ikilisini yedeklemesi planlanan Gravillon'u Beşiktaş da istemişti.

HEDEF MUTLU SON
SÜPER Lig'de 9 haftadır kazanan Galatasaray, Giresun deplasmanında galibiyet serisini 10 maça çıkarmaya çalışacak. Sarıkırmızılı takım, lig ve kupada oynadığı son 12 resmi maçtan galip ayrıldı. Eski hocası Mustafa Denizli'yi yakalayan Okan Buruk, takımı Giresun'da kazanırsa 13 maçlık galibiyet serisiyle rekorun sahibi olacak. Cezalı Abdülkerim'den yoksun Galatasaray'da sakat oyuncu bulunmuyor. Buruk'un, Abdülkerim-Emin dışında ideal kadrosunda değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ev sahibi Giresunspor'da ise Perez ve Mejla cezalı, Campuzano milli takımda oldukları için yok.

BAŞKAN DURSUN ÖZBEK MEMLEKETİNDE CEZALI
PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 50 gün hak mahrumiyeti ve toplam 320 bin TL para cezası verdi. Cezasını çekmeye başlayan Özbek, memleketi Giresun'da protokol tribününde oturamayacak ve maç sonrası açıklama yapamayacak. Başkan Özbek kulüpteki işlerini hallederse maç günü Giresun'un yolunu tutacak.

BURUK YARIŞI!
G.SARAY dün Giresun'a gitti. Havalimanında sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı coşkuyla karşıladı. En çok ilgiyi teknik direktör Okan Buruk ve Gomis gördü. Futbolseverler, çiçek verdikleri Buruk'la fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

EREN AYDIN İMZAYI ATMADI!
Altyapısındaki oyuncularla profesyonel sözleşmeler imzalayan Galatasaray, henüz Eren Aydın'ı ikna edemedi. 2. Lig ekibi Sarıyer'de kiralık oynayan Eren, 8 gol-1 asistle dikkatleri üzerine çekti. Sarıkırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek 2003 doğumlu forvete teklif yağıyor.

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Nelsson’un veliahtı Gravillon
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